Detaliul remarcat de antrenorul de la Bologna la FCSB, înaintea confruntării din Europa League - Antena Sport

Antrenorul celor de la Bologna a reacţionat, după tragerea la sorţi a meciurilor din grupa principală de Europa League. Vincenzo Italiano a prefaţat duelurile echipei sale şi a vorbit şi despre FCSB.
Pe lângă Bologna, FCSB se va mai duela cu Feyenoord, Fenerbahce, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, Young Boys Berna, Basel şi Go Ahead Eagles în grupa principală de Europa League.
Detaliul remarcat de antrenorul de la Bologna la FCSB, înaintea confruntării din Europa League
Vincenzo Italiano a remarcat faptul că FCSB a cucerit două titluri consecutive în Liga 1, la fel ca o altă adversară a celor de la Bologna din Europa League, anume Maccabi Tel Aviv. Aston Villa, Brann, Celtic, Salzburg, Freiburg şi Celta Vigo sunt celelalte adversare ale italienilor.
“Avem o grupă dificilă cu adversare care eu experiență în cupele europene. Salzburg e o prezență constantă aici de aproape 20 de ani, Celtic are 55 de titluri în campionatul intern și continuă să domine fotbalul din Scoția.
Maccabi Tel Aviv și Steaua București (n.r – FCSB) vin după titluri consecutive în campionatele lor, iar Freiburg s-a descurcat bine în Europa în ultimele sezoane. Celta revine în competițiile internațională după ce în 2017 a jucat o semifinală de Europa League, iar Brann e în plin sezon, deci are meciuri în picioare.
Apoi, desigur, Aston Villa, o echipă pe care o cunoaștem bine. Am întâlnit-o sezonul trecut în Champions League și știm cât de puternică și bine organizată este.
Vor fi opt meciuri dificile. Trebuie să știm să le gestionăm bine și să profităm la meciurile de pe Dall’Ara de sprijinul fanilor”, a declarat Vicenzo Italiano, conform tuttomercatoweb.com.
