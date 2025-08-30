Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Detaliul remarcat de antrenorul de la Bologna la FCSB, înaintea confruntării din Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Detaliul remarcat de antrenorul de la Bologna la FCSB, înaintea confruntării din Europa League

Detaliul remarcat de antrenorul de la Bologna la FCSB, înaintea confruntării din Europa League

Publicat: 30 august 2025, 10:28

Comentarii
Detaliul remarcat de antrenorul de la Bologna la FCSB, înaintea confruntării din Europa League

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Sport Pictures

Antrenorul celor de la Bologna a reacţionat, după tragerea la sorţi a meciurilor din grupa principală de Europa League. Vincenzo Italiano a prefaţat duelurile echipei sale şi a vorbit şi despre FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe lângă Bologna, FCSB se va mai duela cu Feyenoord, Fenerbahce, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, Young Boys Berna, Basel şi Go Ahead Eagles în grupa principală de Europa League.

Detaliul remarcat de antrenorul de la Bologna la FCSB, înaintea confruntării din Europa League

Vincenzo Italiano a remarcat faptul că FCSB a cucerit două titluri consecutive în Liga 1, la fel ca o altă adversară a celor de la Bologna din Europa League, anume Maccabi Tel Aviv. Aston Villa, Brann, Celtic, Salzburg, Freiburg şi Celta Vigo sunt celelalte adversare ale italienilor.

“Avem o grupă dificilă cu adversare care eu experiență în cupele europene. Salzburg e o prezență constantă aici de aproape 20 de ani, Celtic are 55 de titluri în campionatul intern și continuă să domine fotbalul din Scoția.

Maccabi Tel Aviv și Steaua București (n.r – FCSB) vin după titluri consecutive în campionatele lor, iar Freiburg s-a descurcat bine în Europa în ultimele sezoane. Celta revine în competițiile internațională după ce în 2017 a jucat o semifinală de Europa League, iar Brann e în plin sezon, deci are meciuri în picioare.

Reclamă
Reclamă

Apoi, desigur, Aston Villa, o echipă pe care o cunoaștem bine. Am întâlnit-o sezonul trecut în Champions League și știm cât de puternică și bine organizată este.

Vor fi opt meciuri dificile. Trebuie să știm să le gestionăm bine și să profităm la meciurile de pe Dall’Ara de sprijinul fanilor”, a declarat Vicenzo Italiano, conform tuttomercatoweb.com.

Gigi Becali a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League și a dat verdictul

Gigi Becali a oferit o reacție după tragerea la sorți a grupei principale de Europa League. Patronul campioanei a venit cu un verdict despre sezonul pe care îl va avea echipa sa.

Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapteMai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
Reclamă

În opinia lui Gigi Becali, FCSB va aduna 15 puncte în noul sezon de Europa League, Patronul campioanei este convins că elevii lui Elias Charalambous se pot califica, din nou, în primăvara europeană.

“8 meciuri sunt, nu? Alea de acasă, să zicem că facem 9 puncte, câștigăm 3. Și alea de afară, să zicem că facem de acolo încă 6. 6 cu 9, facem 15 puncte. Să dea Dumnezeu să mă înșel și să facem mai multe. Nu sunt echipe pe care noi nu le putem bate”, a spus Gigi Becali, la digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Observator
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Cine este, de fapt, iubita lui Horațiu Moldovan. Detalii despre tânăra care i-a cucerit inima portarului naționalei României
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, iubita lui Horațiu Moldovan. Detalii despre tânăra care i-a cucerit inima portarului naționalei României
12:30
LIVE VIDEOAl treilea antrenament din Marele Premiu al Ţărilor de Jos e ACUM, în AntenaPLAY
12:19
Sârbii, în culmea fericirii după ce Steaua Roşie Belgrad a picat cu FCSB în Europa League: “Să jucăm cât mai repede”
12:03
Ce s-a schimbat la Rapid, după plecarea lui Marius Şumudică şi venirea lui Costel Gâlcă : “E un echilibru”
11:35
Premier League, etapa 3: Chelsea – Leeds, primul meci al rundei. Liverpool – Arsenal, “capul de afiş”
11:01
Antrenorul lui Tottenham, anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin pe teren: “Avem suficienţi jucători pe această poziţie”
10:01
Probleme pentru Hansi Flick la Barcelona. Titularul care s-a accidentat şi va rata şi naţionala
Vezi toate știrile
1 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 2 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League 3 Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani” 4 Câți bani și câte puncte a câștigat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 de la US Open 2025? 5 Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: “A fost numărul 1” 6 Mihai Stoica, cucerit de un jucător de la FCSB, după victoria uriaşă cu Aberdeen: “A făcut o partidă excepțională”
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”