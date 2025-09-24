Specialiștii au dat verdictul înainte de Go Ahead Eagles - FCSB. Care va fi rezultatul final - Antena Sport

FCSB urmează să debuteze joi în grupa unică Europa League, iar în fața sa se vor afla olandezii de la Go Ahead Eagles. Duelul din Olanda a fost analizat de specialiștii britanici de la Sport Mole, care au venit și cu un pronostic privind care va fi rezultatul final al meciului.
Partida dintre FCSB și Go Ahead Eagles are loc mâine, de la ora 19:45.
Britanicii prevăd un egal în Olanda
Specialiștii menționați anterior au punctat în analiza lor forma slabă din campionat a FCSB-ului, care are o singură victorie în primele 10 etape. De cealaltă parte, cei care fac avancronicile meciurilor au vorbit și despre minusul batavilor înainte de confruntarea de pe De Adelaarshorst, și anume lipsa de experiență a celor de la Go Ahead Eagles în cupele europene, unde nu au mai jucat într-o grupă din sezonul 1984/85, când au fost prezenți la Cupa Intertoto.
Astfel, britanicii au ajuns la concluzia că meciul se va încheia la egalitate, iar scorul final exact ar urma să fie 2-2.
“La prima vedere, Go Ahead Eagles ar putea părea favorită, având în vedere forma slabă a FCSB-ului în campionat, dar gazdele nu au mai jucat la acest nivel, iar formația din România este neînvinsă în acest sezon de Europa League, așa că suntem prudenți și prezicem că va fi un rezultat de egalitate la Deventer“, au notat specialiștii de la sportsmole.co.uk.
FCSB, arbitrată de un soldat la debutul în Europa League
Kristo Tohver, centralul întâlnirii dintre Go Ahead Eagles și FCSB, are în spate o poveste interesantă. Arbitrul care a debutat într-un meci de prim eșalon acum mai bine de 20 de ani s-a înrolat în armata Estoniei în 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina.
Pe lângă istoricul său militar, estonul a mai arbitrat chiar naționala României la un meci din preliminariile pentru EURO 2024, și anume cel câștigat de “tricolori” în fața Andorrei cu 4-0.
Tohver a oficiat acea partidă în perioada în care era deja înrolat în armata Estoniei, decizie luată după invazia Rusiei asupra Ucrainei. În 2023, centralul de la Marea Baltică posta următorul mesaj pe rețelele sociale:
“Faptul că am evitat să țin o armă în mână timp de 40 de ani a devenit motivul pentru care m-am alăturat anul trecut Ligii de Apărare a Estoniei, din cauza invaziei rusești în Ucraina.
Acum perioada de începător s-a terminat și mă așteaptă studii suplimentare! Slava Ukraini“, scria Tohver acum doi ani.
