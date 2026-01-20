UEFA a anunţat arbitrul care va conduce meciul Dinamo Zagreb - FCSB! Brigadă olandeză la partida din Europa League - Antena Sport

Sander van der Eijk l-a eliminat pe Vladislav Blănuţă în Spania U21 - România U21, la EURO 2025 / Profimeida

Arbitrul olandez Sander van der Eijk va conduce meciul dintre Dinamo Zagreb şi FCSB, care va avea loc joi, de la ora 22:00, pe Stadionul Maksimir din Zagreb, în etapa a şaptea a competiţiei de fotbal Europa League, potrivit site-ului UEFA.

Arbitri asistenţi au fost delegaţi Rens Bluemink şi Stefan De Groot, iar al patrulea oficial va fi Joey Kooij.

Sander van der Eijk va arbitra meciul

Arbitru video va fi tot un olandez, Clay Ruperti, iar arbitru asistent video va fi belgianul Jan Boterberg.

Van der Eijk a condus partida dintre FCV Farul Constanţa şi FC Sheriff Tiraspol (1-0), desfăşurată pe 12 iulie 2023, la Ovidiu, în prima manşă din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor.

De asemenea, a arbitrat meciul în care selecţionata României a fost învinsă de Spania cu 2-1, pe 14 iunie 2025, la Campionatul European Under-21 din Slovacia. Atunci, el l-a eliminat pe Vladislav Blănuţă.