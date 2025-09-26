Un singur jucător al FCSB-ului, remarcat după debutul cu dreptul în Europa League: "Au înţeles stilul lui de joc" - Antena Sport

Închide meniul
Un singur jucător al FCSB-ului, remarcat după debutul cu dreptul în Europa League: “Au înţeles stilul lui de joc”

Publicat: 26 septembrie 2025, 12:09

Jucătorii FCSB-ului, bucurie în timpul meciului cu Go Ahead Eagles/ Profimedia

Raul Rusescu a remarcat un singur jucător al FCSB-ului după debutul cu dreptul în grupa de Europa League. Fostul internaţional l-a lăudat pe Denis Alibec, atacantul care a fost titular în victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0.

Rusescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Denis Alibec şi a subliniat că ceilalţi jucători ai FCSB-ului i-au înţeles stilul de joc al atacantului român.

Totodată, Raul Rusescu a subliniat că în jocul FCSB-ului au fost şi probleme, în prima repriză, atunci când Ştefan Târnovanu a avut mai multe parade de senzaţie.

“Am văzut un pressing avansat în debutul meciului, am văzut jucători care au alergat, care s-au demarcat, au atacat spațiile. Aici mă refer la Alibec, care a făcut o primă repriză foarte bună. Mi-a plăcut faptul că golul s-a marcat pe o recuperare în zona laterală. Am văzut o demarcare a lui Alibec, a primit mingea, a așteptat și mi-a plăcut că jucătorii de atac au înțeles stilul de joc al lui Alibec.

Alibec nu este genul de atacant, gen Bîrligea, care să stea în careu și să marcheze. Dacă putem face o diferență între meciul acesta și ultimul jucat de Alibec, când Alibec a centrat erau 3 jucători în careu. Au fost meciuri cu Alibec în bandă, și nimeni în careu. Asta a arătat că jucătorii au înțeles ce joacă Alibec.

Au fost câteva sincope, mai ales în prima repriză, iar lucrurile au mers spre bine pentru că Târnovanu a făcut un meci mare”, a declarat Raul Rusescu, conform gsp.ro, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1.

Pentru FCSB urmează duelul cu Oţelul, din etapa a 11-a a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională. Ulterior, joi, campioana va primi vizita celor de la Young Boys Berna, în etapa a doua a grupei de Europa League.

