Veste uriaşă pentru FCSB! Doi titulari vor fi apţi de joc pentru primul meci din Europa League - Antena Sport

Veste uriaşă pentru FCSB! Doi titulari vor fi apţi de joc pentru primul meci din Europa League

Europa League

Veste uriaşă pentru FCSB! Doi titulari vor fi apţi de joc pentru primul meci din Europa League

Alex Ioniță Publicat: 19 septembrie 2025, 14:43

Veste uriaşă pentru FCSB! Doi titulari vor fi apţi de joc pentru primul meci din Europa League

Sport Pictures

FCSB a primit o veste uriaşă! Doi titulari din lotul campioanei vor fi apţi de joc pentru primul meci din grupa principală de Europa League.

FCSB va debuta în noul sezon al competiției europene pe 25 septembrie. Atunci, campioana României se va deplasa pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, iar duelul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 19:45.

FCSB a primit o veste uriașă

Potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro, Adrian Șut și Risto Radunovic vor fi apți de joc la ora partidei cu Go Ahead Eagles.

Vestea este una importantă, având în vedere importanța duelului din Olanda.

Adrian Șut și Risto Radunovic au suferit accidentări la echipele naționale. Aceștia nu au jucat în partida cu Csikszereda și nu se vor afla pe teren nici la duelul cu FC Botoșani, programat vineri, de la ora 20:30.

Comentarii


