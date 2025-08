A fost cotat la 100 de milioane de euro, iar acum e aproape de retragere la doar 29 de ani! - Antena Sport

Dele Alli a povestit dramele prin care a trecut în copilărie

Dele Alli a povestit dramele prin care a trecut în copilărie. Alli a fost unul dintre cei mai promiţători jucători din Premier League.

La Tottenham, Dele Alli a traversat cea mai bună perioadă a carierei, dar ultimele sezoane au fost dezamăgitoare din toate punctele de vedere.

În ianuarie 2022, el a ajuns din postura de jucător liber de contract la Everton. Nu a reuşit să se impună pe Goodison Park, după care a urmat o nouă etapă dezamăgitoare din cariera sa, împrumutul la Besiktas.

Dele Alli a vorbit cu Gary Neville şi a făcut mai multe dezvăluiri emoţionante legate de trecutul său.

“Când aveam şase ani am fost abuzat de prietenul mamei mele, deoarece mama era alcoolică. Asta se întâmpla când aveam 6 ani.

Apoi am fost trimis în Africa pentru a învăţa să fiu disciplinat, după care m-am întors. La 7 ani am început să fumez, după care la 8 ani am început să vând droguri.

O persoană mai în vârstă mi-a spus că nu ar opri un copil pe bicicletă, aşa că mergeam cu mingea de fotbal şi cu drogurile la mine. La 12 ani am fost atârnat de pe un pod de un bărbat.

La 12 ani am fost adoptat de o familie grozavă. Nu puteam să cer oameni mai buni decât ei, pentru tot ce au făcut pentru mine. Dacă Dumnezeu a creat oamenii, pe ei i-a creat. Sunt minunaţi şi m-au ajutat enorm. Când locuiam cu ei îmi era greu să mă deschis entru că simţeam că e uşor pentru ei să scape de mine”, a spus Dele Alli, în cadrul podcastului The Overlap al lui Gary Neville.