Al-Nassr s-a înțeles cu un jucător de la Barcelona! Fabrizio Romano a făcut anunțul: "Here we go!" - Antena Sport

Un jucător a ales să plece de la Barcelona și să semneze cu Al-Nassr! Fabrizio Romano a anunțat mutarea.
Este vorba despre fundașul Inigo Martinez, care a ales să părăsească echipa lui Hansi Flick după două sezoane petrecute în tricoul „blaugrana”. Acesta s-a înțeles cu Al-Nassr din postura de jucător liber de contract.
Al-Nassr s-a înțeles cu Inigo Martinez
Fabrizio Romano a anunțat, în decursul zilei de 7 august, celebrul „Here we go!”, în cazul lui Inigo Martinez. Acesta va semna un contract valabil pe un sezon cu Al-Nassr, cu opțiune de prelungire pe încă un an.
Martinez a ajuns la Barcelona în vara lui 2023, după despărțirea de Athletic Bilbao. De atunci a adunat 71 de partide în tricoul „blaugrana”, în care a marcat 3 goluri și a oferit 6 pase decisive.
De menționat este faptul că fundașul de 34 de ani a adunat și 21 de selecții la echipa națională a Spaniei, în care a marcat un singur gol. În momentul de față, Inigo Martinez este cotat la suma de 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
OFICIAL | Ronald Araujo este noul căpitan al Barcelonei! Anunţul catalanilor, după ce Ter Stegen a rămas fără banderolă
FC Barcelona a anunţat joi că îi retrage banderola de căpitan portarului german Marc-Andre ter Stegen, care face obiectul unei proceduri disciplinare iniţiate de clubul catalan, a anunţat oficial gruparea blaugrana, scrie AFP.
“În urma procedurii disciplinare iniţiate împotriva lui Marc-Andre ter Stegen şi în aşteptarea unei soluţionări definitive a acestei chestiuni, clubul, de comun acord cu Direcţia Sportivă şi staff-ul tehnic, a decis să-i retragă temporar banderola de căpitan lui Ter Stegen”, a scris Barca într-un scurt comunicat.
“În această perioadă, atribuţiile de căpitan vor fi preluate de Ronald Araujo”, a precizat FC Barcelona, campioana en-titre a Spaniei, notează agerpres.ro.