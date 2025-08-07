Al-Nassr s-a înțeles cu un jucător de la Barcelona! Fabrizio Romano a făcut anunțul: "Here we go!" - Antena Sport

Închide meniul
Al-Nassr s-a înțeles cu un jucător de la Barcelona! Fabrizio Romano a făcut anunțul: “Here we go!”

Alex Ioniță Publicat: 7 august 2025, 20:15

FOTO: Profimedia

Un jucător a ales să plece de la Barcelona și să semneze cu Al-Nassr! Fabrizio Romano a anunțat mutarea.

Este vorba despre fundașul Inigo Martinez, care a ales să părăsească echipa lui Hansi Flick după două sezoane petrecute în tricoul „blaugrana”. Acesta s-a înțeles cu Al-Nassr din postura de jucător liber de contract.

Al-Nassr s-a înțeles cu Inigo Martinez

Fabrizio Romano a anunțat, în decursul zilei de 7 august, celebrul „Here we go!”, în cazul lui Inigo Martinez. Acesta va semna un contract valabil pe un sezon cu Al-Nassr, cu opțiune de prelungire pe încă un an.

Martinez a ajuns la Barcelona în vara lui 2023, după despărțirea de Athletic Bilbao. De atunci a adunat 71 de partide în tricoul „blaugrana”, în care a marcat 3 goluri și a oferit 6 pase decisive.

De menționat este faptul că fundașul de 34 de ani a adunat și 21 de selecții la echipa națională a Spaniei, în care a marcat un singur gol. În momentul de față, Inigo Martinez este cotat la suma de 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

OFICIAL | Ronald Araujo este noul căpitan al Barcelonei! Anunţul catalanilor, după ce Ter Stegen a rămas fără banderolă

FC Barcelona a anunţat joi că îi retrage banderola de căpitan portarului german Marc-Andre ter Stegen, care face obiectul unei proceduri disciplinare iniţiate de clubul catalan, a anunţat oficial gruparea blaugrana, scrie AFP.

“În urma procedurii disciplinare iniţiate împotriva lui Marc-Andre ter Stegen şi în aşteptarea unei soluţionări definitive a acestei chestiuni, clubul, de comun acord cu Direcţia Sportivă şi staff-ul tehnic, a decis să-i retragă temporar banderola de căpitan lui Ter Stegen”, a scris Barca într-un scurt comunicat.

“În această perioadă, atribuţiile de căpitan vor fi preluate de Ronald Araujo”, a precizat FC Barcelona, campioana en-titre a Spaniei, notează agerpres.ro.

Joi dimineaţa, Daily Sport şi portalul de ştiri 3Cat au relatat că liderii Barcelonei l-au însărcinat pe antrenorul Hansi Flick să-l informeze pe Ter Stegen despre măsură. Conform surselor, decizia a venit după ce internaţionalul german a refuzat să-şi dea consimţământul pentru transmiterea datelor medicale către liga spaniolă. Barca a deschis, de asemenea, proceduri disciplinare împotriva sa în această privinţă.

Ter Stegen s-ar fi aflat joi la centrul de antrenament al clubului, dar nu a comentat. El este indisponibil după ce a suferit recent o operaţie la spate şi a declarat pe reţelele de socializare că va lipsi aproximativ trei luni.

