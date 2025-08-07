Al-Nassr s-a înțeles cu un jucător de la Barcelona! Fabrizio Romano a făcut anunțul: "Here we go!" - Antena Sport

Un jucător a ales să plece de la Barcelona și să semneze cu Al-Nassr! Fabrizio Romano a anunțat mutarea.

Este vorba despre fundașul Inigo Martinez, care a ales să părăsească echipa lui Hansi Flick după două sezoane petrecute în tricoul „blaugrana”. Acesta s-a înțeles cu Al-Nassr din postura de jucător liber de contract.

Al-Nassr s-a înțeles cu Inigo Martinez

Fabrizio Romano a anunțat, în decursul zilei de 7 august, celebrul „Here we go!”, în cazul lui Inigo Martinez. Acesta va semna un contract valabil pe un sezon cu Al-Nassr, cu opțiune de prelungire pe încă un an.

Martinez a ajuns la Barcelona în vara lui 2023, după despărțirea de Athletic Bilbao. De atunci a adunat 71 de partide în tricoul „blaugrana”, în care a marcat 3 goluri și a oferit 6 pase decisive.

De menționat este faptul că fundașul de 34 de ani a adunat și 21 de selecții la echipa națională a Spaniei, în care a marcat un singur gol. În momentul de față, Inigo Martinez este cotat la suma de 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.