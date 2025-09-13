Alertă din China! S-a accidentat Alex Mitriță. Jucătorul a fost înlocuit imediat - Antena Sport

Revenit de la echipa națională, Alex Mitriță a fost băgat titular sâmbătă în meciul dintre Qingdao West Coast și Zhejiang Professional, în etapa cu numărul 24 din Superliga Chinei.
Fotbalistul român nu a prins pauza pe teren, fiind scos de către tehnicianul oaspeților, după ce a suferit o accidentare dureroasă. Acesta a avut nevoie de targă pentru a fi înlocuit.
Alex Mitriță s-a accidentat în Qingdao West Coast – Zhejiang Professional
Nemulțumit pentru situația sa de la echipa națională, Alex Mitriță a fost lovit de ghinion la revenirea în China. Intrat din primul minut al partidei dintre Qingdao West Coast și Zhejiang Professional, fostul jucător al Universității Craiova s-a accidentat.
Scăpat pe contraatac în banda stângă în minutul 38, Mitriță a fost accidentat tare de către un adversar și a cerut imediat să fie schimbat. Fotbalistul nu a mai putut părăsi terenul pe picioarele lui și a fost luat cu targa.
Acesta și-a dat jos gheata și din imagini se poate observa că glezna acestuia s-a umflat instant. Cel mai probabil, accidentarea suferită de Mitriță este una serioasă. El a fost înlocuit în minutul 40 cu Deabeas Owusu-Sekyere.
Vezi aici VIDEO cu momentul accidentării
Alex Mitriță, cifre remarcabile în China
Transferat de la Universitatea Craiova în schimbul a două milioane de euro, Alex Mitriță i-a cucerit pe fanii chinezi încă din primele sale apariții în tricoul celor de la Zhejiang Professional.
El a adunat până acum 10 meciuri pentru gruparea din Superliga Chinei, reușind să înscrie nu mai puțin de șapte goluri. Mai mult decât atât, Mitriță a oferit și patru assist-uri.
