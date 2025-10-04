Antrenorul lui Ianis Hagi, nervos după Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2! Românul, vizat de declaraţiile lui Pereira - Antena Sport

Joao Pereira, antrenorul lui Alanyaspor, a fost extrem de supărat după remiza de pe terenul lui Genclerbirligi. Partida din etapa a opta din campionatul Turciei s-a încheiat cu scorul de 2-2, iar Ianis Hagi, care a jucat 77 de minute, a fost în centrul atenţiei.

Internaţionalul român a marcat primul gol pentru Alanyaspor dintr-o lovitură liberă. În repriza a doua, el şi-a trecut în cont şi un assist.

Joao Pereira şi-a mustrat jucătorii, după Genclerbirligi – Alanyaspor 2-2: “Problema este cum am primit noi goluri”

În debutul reprizei secunde, Ianis Hagi a mai ratat o ocazie imporntată, la care a făcut referire Joao Pereira. De asemenea, antrenorul lui Alanyaspor s-a plâns şi de modul în care echipa sa a primit cele două goluri. A doua reuşită a celor de la Genclerbirligi a venit în urma unui penalty comis chiar de către Ianis Hagi.

Chiar dacă nu i-a rostit numele internaţionalului român, antrenorul lui Alanyaspor a făcut referire la fazele în care a fost implicat Ianis Hagi precum ratarea din minutul 50, dar şi penalty-ul din finalul partidei:

“Le-am spus jucătorilor mei că nu sunt mulțumit de meci. Nu spun asta din cauza rezultatului. Spun asta pentru că am muncit din greu, dar era clar că nu am reușit să dovedim pe teren.