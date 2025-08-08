Arsenal și-a asigurat serviciile unui puști cotat la 55 de milioane de euro! Anunțul oficial - Antena Sport

Mijlocaşul ofensiv al echipei engleze de fotbal Arsenal Londra, Ethan Nwaneri, a semnat un nou contract pe cinci ani, valabil până în 2030, cu gruparea de pe Emirates, scrie DPA.

Jucătorul în vârstă de 18 ani a marcat nouă goluri în 37 de apariţii sezonul trecut, unul de succes cu “tunarii”. Apoi, a ajutat echipa Angliei Under-21 să îşi păstreze titlul la Campionatul European.

Ethan Nwaneri, cotat la 55 de milioane de euro, și-a prelungit contractul cu Arsenal

“Înseamnă totul pentru mine, sunt atât de fericit. Aici mă simt ca acasă şi cred că aici mă pot dezvolta cel mai bine. Sunt foarte entuziasmat. Văd acesta ca fiind primul meu sezon adevărat, vreau să-mi aduc aportul la echipă”, a spus Nwaneri.

Nwaneri a devenit cel mai tânăr jucător din istoria Premier League în septembrie 2022, când a intrat pe teren din postura de rezervă în victoria lui Arsenal cu 3-0 la Brentford, la vârsta de 15 ani şi 181 de zile.

A fost titular în 11 din cele 26 de apariţii în prima ligă din sezonul 2024-25, marcând de patru ori, pe lângă faptul că a reuşit două goluri în şapte meciuri din Liga Campionilor.