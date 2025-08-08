Arsenal și-a asigurat serviciile unui puști cotat la 55 de milioane de euro! Anunțul oficial - Antena Sport

Închide meniul
Arsenal și-a asigurat serviciile unui puști cotat la 55 de milioane de euro! Anunțul oficial

Alex Ioniță Publicat: 8 august 2025, 18:40

Profimedia

Mijlocaşul ofensiv al echipei engleze de fotbal Arsenal Londra, Ethan Nwaneri, a semnat un nou contract pe cinci ani, valabil până în 2030, cu gruparea de pe Emirates, scrie DPA.

Jucătorul în vârstă de 18 ani a marcat nouă goluri în 37 de apariţii sezonul trecut, unul de succes cu “tunarii”. Apoi, a ajutat echipa Angliei Under-21 să îşi păstreze titlul la Campionatul European.

Ethan Nwaneri, cotat la 55 de milioane de euro, și-a prelungit contractul cu Arsenal

“Înseamnă totul pentru mine, sunt atât de fericit. Aici mă simt ca acasă şi cred că aici mă pot dezvolta cel mai bine. Sunt foarte entuziasmat. Văd acesta ca fiind primul meu sezon adevărat, vreau să-mi aduc aportul la echipă”, a spus Nwaneri.

Nwaneri a devenit cel mai tânăr jucător din istoria Premier League în septembrie 2022, când a intrat pe teren din postura de rezervă în victoria lui Arsenal cu 3-0 la Brentford, la vârsta de 15 ani şi 181 de zile.

A fost titular în 11 din cele 26 de apariţii în prima ligă din sezonul 2024-25, marcând de patru ori, pe lângă faptul că a reuşit două goluri în şapte meciuri din Liga Campionilor.

Arsenal, vice-campioana Angliei, începe noul sezon din Premier League duminică, 17 august, în deplasare la Manchester United.

Adrian Mutu, anunţ surprinzător! “Briliantul” pariază pe Arsenal, deşi e fanul unei alte echipe din Premier League

Adrian Mutu surprinde pe toată lumea. “Briliantul” pariază pe faptul că Arsenal se va impune în noua ediţie din Premier League. Asta în ciuda faptului că fostul antrenor al celor de la CFR Cluj sau FCU Craiova este fan al celor de la Manchester United. Mutu e un mare admirator al antrenorului tunarilor, Mikel Arteta.

Adrian Mutu a făcut un pronostic surprinzător având în vedere ce este mare fan al celor de la Manchester United. Spera ca cei de la Arsenal să se impună în noua ediţie de Premier League.

Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
Adrian Mutu a trecut peste simpatiile din copilărie. Antrenorul român, fost fotbalist al clubului londonez Chelsea speră să îi vadă pe „tunari” câștigători ai Premier League la finalul sezonului care stă să înceapă

„Mi-ar plăcea să ia Arsenal. De ce? Pentru că îmi place, în ultimii ani, evoluția pe care o au cu Arteta. Cred că și merită, pentru că au fost acolo, tot timpul. Sezoanele trecute au fost apraope, atât de Champions League, cât și de Premier Legue”, conform sport.ro.

Mai mult, Mutu ştie care sunt aatuurile celor de la rsenal în lupta pentru titlu contra celor de la Manchester City sau Chelsea, fosta sa echipă. „Dacă l-au luat pe Gyokeres, cred că au analizat bine. Sunt sigur că Arsenal nu face transferuri. E punct ochit, punct lovit”, a completat Adrian Mutu, atunci când a vorbit despre transferul verii în Premier League.

Cât despre pasiunea pentru Manchester United, Adrian Mutu a dezvăluit că o susține în continuare marea rivală a celor de la Liverpool, copiii evoluând în academia sa în echipamente cu roșu, negru și alb. „Da. Și academia mea are culorile lui Manchester. Eram înnebunit după Cantona și, implicit, de United”, a mai spus Adrian Mutu, fost antrenor la Rapid sau Petrolul.

19:39
“Căpitanul meu” Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Son, după ce starul sud-coreean a plecat de la Tottenham!
19:33
Dan Petrescu s-a decis. Un jucător e OUT de la CFR Cluj
19:15
Jannik Sinner, al doilea jucător care s-a calificat la Turneul Campionilor 2025
19:02
Daria Vrînceanu, argint la Campionatele Europene U20! Cea mai bună performanţă din carieră pentru atletă
18:42
FRF a schimbat regulamentul, după ce Gigi Becali s-a revoltat! Prima reacţie a patronului FCSB-ului
18:18
A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!
