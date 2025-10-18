Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova - Antena Sport

Închide meniul
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova

Home | Diverse | Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova

Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova

Publicat: 18 octombrie 2025, 17:23

Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova

Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment - Hepta

Compania de asigurări Allianz Ţiriac, deţinută de miliardarul român Ion Ţiriac (86 de ani), a anunţat că va sprijini familiile afectate de explozia teribilă din cartierul Rahova.

Trei persoane au murit şi 15 au fost transportate la spital după explozia din blocul din Rahova. În prezent, 7 victime au mai rămas internate în spital în Capitală.

Anunţul conducerii Allianz Ţiriac după explozia din Rahova

Prioritatea noastră acum este să fim alături de oamenii afectați, cu soluții rapide și sprijin concret în aceste momente dificile. Echipele noastre au acționat imediat pentru a contacta toți clienții din zonă, a evalua pagubele și a facilita accesul la despăgubiri, inclusiv la cazare temporară acolo unde este nevoie.

În paralel, gestionăm procesele de constatare atât online, cât și în teren, imediat ce condițiile o vor permite. Rămânem implicați până la soluționarea completă a tuturor dosarelor de daună”, a declarat Daniela Covăcescu, director de operațiuni al Allianz-Țiriac Asigurări.

Compania de asigurări deţinută de Ion Ţiriac i-a contactat rapid pe cei afectaţi care aveau poliţă la Allianz Ţiriac.

Dacă autorităţile vor decide că blocul va trebui demolat, compania îi va despăgubi pe cei cu poliţe valide.

