Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut” - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut”

Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut”

Publicat: 4 septembrie 2025, 18:54

Comentarii
Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: Greșeli din trecut”

Vladislav Blănuţă, la Dinamo Kiev

Dinamo Kiev a reacționat, după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina. Clubul a emis un comunicat oficial prin care a oferit explicații cu privire la poziția jucătorului român, în contextul războiului pornit de Rusia în Ucraina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, fanii l-au acuzat pe Vladislav Blănuță pentru faptul că a distribuit, în trecut, mai multe videoclipuri pe TikTok cu un om controversat de televiziune rus. 

Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina 

Cei lui Dinamo Kiev l-au apărat pe Vladislav Blănuță și au catalogat gesturile sale ca fiind „greșeli din trecut”. Ucrainenii au subliniat faptul că atacantul român de 23 de ani este susținătorul Ucrainei în războiul contra Rusiei. 

Clubul de fotbal Dinamo, împreună cu imensa noastră familie de fani, face tot posibilul pentru a aduce mai aproape victoria noastră asupra agresorului. Patriotismul, lupta pentru victoria noastră și condamnarea necondiționată a acțiunilor țării ocupante sunt principiile definitorii ale formării echipei noastre. De aceea, considerăm necesar să explicăm situația prin semnarea noului nostru atacant român. 

În primul rând. Tranzacția pentru achiziționarea lui Vladislav Blenuce a avut loc în ultimele minute ale perioadei de transferuri și a fost legată de transferul lui Vladyslav Vanat la Girona. Nu au existat îndoieli cu privire la poziția jucătorului în timpul negocierilor – acesta și-a exprimat clar sprijinul pentru Ucraina și dorința de a juca pentru Dinamo. 

Reclamă
Reclamă

În al doilea rând. De îndată ce a devenit cunoscut un anumit conținut inacceptabil de pe rețelele sociale legat de fotbalist, clubul a efectuat o inspecție și a început noi negocieri cu jucătorul. 

Acesta și-a confirmat poziția pro-ucraineană și și-a recunoscut greșelile din trecut. Vladislav înțelege acum situația reală dincolo de cuvinte, adoptă o poziție complet pro-ucraineană și este mândru de oportunitatea de a juca în Ucraina. 

În al treilea rând. Pentru Dinamo Kiev nu există compromisuri când vine vorba de atitudinea sportivilor noștri față de cele mai dureroase probleme ale vieții în Ucraina modernă. 

"Calm!" Scandal într-o biserică din Iaşi: un preot i-a certat pe părinţi că au întârziat cu bebeluşul la botez"Calm!" Scandal într-o biserică din Iaşi: un preot i-a certat pe părinţi că au întârziat cu bebeluşul la botez
Reclamă

Clubul nu va accepta nicio abatere de la poziția sa sută la sută patriotică și va înceta imediat cooperarea cu oricare dintre jucătorii noștri. 

În al patrulea rând. Însuși Vladislav Blănuță se va adresa în curând ucrainenilor cu o explicație amplă a poziției sale”, a transmis Dinamo Kiev, despre Vladislav Blănuță, pe Instagram. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Observator
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
18:42
Toni Kroos, șocat de transferul record al lui Alexander Isak la Liverpool: „Mulți nici n-au auzit de el”
18:16
Bulgaria – Spania și Olanda – Polonia LIVE SCORE (21:45). Meciurile serii din preliminariile pentru World Cup
18:12
„E cel mai greu sezon?” Lewis Hamilton, răspuns ferm înainte de prima cursă la Monza cu Ferrari
17:26
Daniel Pancu, semnal de alarmă pentru FCSB! Știe care e „problema” campioanei: “Au rămas descoperiți!”
17:20
Cine l-a convins pe Kurt Zouma să se transfere la CFR Cluj: „Pe el l-am sunat. Îi mulțumesc”
17:17
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 septembrie
Vezi toate știrile
1 Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” 2 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 3 Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” 4 “Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze 5 Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro 6 Ce transfer a ratat Ianis Hagi. Echipa din Top 5 campionate la care ar fi putut ajunge: “Se potrivea acolo”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”