Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina: „Greșeli din trecut” - Antena Sport

Dinamo Kiev a reacționat, după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina. Clubul a emis un comunicat oficial prin care a oferit explicații cu privire la poziția jucătorului român, în contextul războiului pornit de Rusia în Ucraina.
Concret, fanii l-au acuzat pe Vladislav Blănuță pentru faptul că a distribuit, în trecut, mai multe videoclipuri pe TikTok cu un om controversat de televiziune rus.
Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina
Cei lui Dinamo Kiev l-au apărat pe Vladislav Blănuță și au catalogat gesturile sale ca fiind „greșeli din trecut”. Ucrainenii au subliniat faptul că atacantul român de 23 de ani este susținătorul Ucrainei în războiul contra Rusiei.
„Clubul de fotbal Dinamo, împreună cu imensa noastră familie de fani, face tot posibilul pentru a aduce mai aproape victoria noastră asupra agresorului. Patriotismul, lupta pentru victoria noastră și condamnarea necondiționată a acțiunilor țării ocupante sunt principiile definitorii ale formării echipei noastre. De aceea, considerăm necesar să explicăm situația prin semnarea noului nostru atacant român.
În primul rând. Tranzacția pentru achiziționarea lui Vladislav Blenuce a avut loc în ultimele minute ale perioadei de transferuri și a fost legată de transferul lui Vladyslav Vanat la Girona. Nu au existat îndoieli cu privire la poziția jucătorului în timpul negocierilor – acesta și-a exprimat clar sprijinul pentru Ucraina și dorința de a juca pentru Dinamo.
În al doilea rând. De îndată ce a devenit cunoscut un anumit conținut inacceptabil de pe rețelele sociale legat de fotbalist, clubul a efectuat o inspecție și a început noi negocieri cu jucătorul.
Acesta și-a confirmat poziția pro-ucraineană și și-a recunoscut greșelile din trecut. Vladislav înțelege acum situația reală dincolo de cuvinte, adoptă o poziție complet pro-ucraineană și este mândru de oportunitatea de a juca în Ucraina.
În al treilea rând. Pentru Dinamo Kiev nu există compromisuri când vine vorba de atitudinea sportivilor noștri față de cele mai dureroase probleme ale vieții în Ucraina modernă.
Clubul nu va accepta nicio abatere de la poziția sa sută la sută patriotică și va înceta imediat cooperarea cu oricare dintre jucătorii noștri.
În al patrulea rând. Însuși Vladislav Blănuță se va adresa în curând ucrainenilor cu o explicație amplă a poziției sale”, a transmis Dinamo Kiev, despre Vladislav Blănuță, pe Instagram.
