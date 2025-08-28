Bayern Munchen, aproape de o ruşine istorică! S-a chinuit în Cupa Germania cu o echipă din liga a treia - Antena Sport

Bayern Munchen s-a calificat cu dificultate în turul al doilea al Cupei Germaniei la fotbal, obţinând victoria cu scorul de 3-2 în faţa echipei SV Wehen, echipă retrogradată în liga a treia în sezonul trecut, miercuri seară, la Wiesbaden, graţie unui gol marcat de Harry Kane în minutele adiţionale, informează AFP.

Elevii lui Vincent Kompany au avut un avantaj de două goluri la începutul reprizei secunde, graţie realizărilor lui Harry Kane (min. 16 din penalty) şi Michael Olise (min. 52). Dar, după două erori defensive ale lui Jonathan Tah şi Min-jae Kim, Fatih Kaya a egalat pentru gazde (min. 64, 70).

Bayern Munchen, aproape de o ruşine istorică

Kane a obţinut un fault în suprafaţa de pedeapsă, dar a ratat penalty-ul (76), întrerupând astfel o serie de 31 de penalty-uri consecutive transformate în meciuri oficiale.

Căpitanul naţionalei Angliei a înscris în cele din urmă golul victoriei în minutele adiţionale ale jocului (min. 90+4), la o centrare a lui Luis Diaz. Cu această dublă, Kane şi-a trecut în cont al 91-lea gol în 99 de meciuri pentru Bayern Munchen.