Bayern Munchen, aproape de o ruşine istorică! S-a chinuit în Cupa Germania cu o echipă din liga a treia - Antena Sport

Bayern Munchen s-a calificat cu dificultate în turul al doilea al Cupei Germaniei la fotbal, obţinând victoria cu scorul de 3-2 în faţa echipei SV Wehen, echipă retrogradată în liga a treia în sezonul trecut, miercuri seară, la Wiesbaden, graţie unui gol marcat de Harry Kane în minutele adiţionale, informează AFP.
Elevii lui Vincent Kompany au avut un avantaj de două goluri la începutul reprizei secunde, graţie realizărilor lui Harry Kane (min. 16 din penalty) şi Michael Olise (min. 52). Dar, după două erori defensive ale lui Jonathan Tah şi Min-jae Kim, Fatih Kaya a egalat pentru gazde (min. 64, 70).
Bayern Munchen, aproape de o ruşine istorică
Kane a obţinut un fault în suprafaţa de pedeapsă, dar a ratat penalty-ul (76), întrerupând astfel o serie de 31 de penalty-uri consecutive transformate în meciuri oficiale.
Căpitanul naţionalei Angliei a înscris în cele din urmă golul victoriei în minutele adiţionale ale jocului (min. 90+4), la o centrare a lui Luis Diaz. Cu această dublă, Kane şi-a trecut în cont al 91-lea gol în 99 de meciuri pentru Bayern Munchen.
— FC Bayern München (@FCBayern) August 27, 2025
Al 20-lea trofeu şi ultimul în Cupă (un record) pentru bavarezi datează din 2020, urmat de eliminări premature în turul 2 (2020/21, 2021/22, 2023/24), în optimile de finală (2024/25) şi în sferturile de finală (2022/23).
Din cele 32 de echipe calificate în turul al doilea, 30 vin din Bundesliga (17) sau din liga a doua (13). Energie Cottbus este singura “supravieţuitoare” din liga a treia, iar Illertissen este singurul club din liga a 4-a.
Tragerea la sorţi a meciurilor din turul al doilea este programată duminică seară. Partidele vor fi disputate pe 28 şi 29 noiembrie.