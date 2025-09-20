Neymar s-a accidentat din nou. Dezastru pentru starul brazilian la Santos - Antena Sport

Starul brazilian Neymar a suferit o nouă leziune musculară la piciorul drept şi va rata partida pe care echipa sa, Santos FC, o va disputa împotriva rivalei Sao Paulo FC, duminică, în campionatul de fotbal al Braziliei.

Atacantul în vârstă de 33 de ani a acuzat dureri la coapsă în timpul antrenamentului pe care l-a efectuat joi, iar medicii au confirmat ulterior că a suferit o accidentare la muşchiul femural drept şi va lipsi astfel de la derby-ul cu Sao Paulo, programat duminică.

Neymar s-a accidentat din nou

Santos nu a dezvăluit gravitatea accidentării, care a survenit la aceeaşi coapsă la care Neymar s-a accidentat în luna august şi care l-a ţinut departe de gazon câteva săptămâni.

La momentul respectiv, selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a optat pentru a-l exclude pe Neymar din lotul Selecao şi a avertizat că, dacă acesta vrea să joace la Cupa Mondială din 2026, trebuie să fie într-o formă bună, la fel ca restul jucătorilor echipei.

Fostul jucător al echipelor FC Barcelona şi Paris Saint-Germain s-a confruntat cu probleme fizice constante de la accidentarea gravă pe care a suferit-o în cursul unei acţiuni a naţionalei Braziliei, în octombrie 2023, în urma căreia a fost indisponibil mai bine de un an.