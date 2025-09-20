Neymar s-a accidentat din nou. Dezastru pentru starul brazilian la Santos - Antena Sport

Starul brazilian Neymar a suferit o nouă leziune musculară la piciorul drept şi va rata partida pe care echipa sa, Santos FC, o va disputa împotriva rivalei Sao Paulo FC, duminică, în campionatul de fotbal al Braziliei.
Atacantul în vârstă de 33 de ani a acuzat dureri la coapsă în timpul antrenamentului pe care l-a efectuat joi, iar medicii au confirmat ulterior că a suferit o accidentare la muşchiul femural drept şi va lipsi astfel de la derby-ul cu Sao Paulo, programat duminică.
Neymar s-a accidentat din nou
Santos nu a dezvăluit gravitatea accidentării, care a survenit la aceeaşi coapsă la care Neymar s-a accidentat în luna august şi care l-a ţinut departe de gazon câteva săptămâni.
La momentul respectiv, selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a optat pentru a-l exclude pe Neymar din lotul Selecao şi a avertizat că, dacă acesta vrea să joace la Cupa Mondială din 2026, trebuie să fie într-o formă bună, la fel ca restul jucătorilor echipei.
Fostul jucător al echipelor FC Barcelona şi Paris Saint-Germain s-a confruntat cu probleme fizice constante de la accidentarea gravă pe care a suferit-o în cursul unei acţiuni a naţionalei Braziliei, în octombrie 2023, în urma căreia a fost indisponibil mai bine de un an.
Derby-ul “San-Sao”, cum este cunoscut duelul dintre cele două rivale din statul Sao Paulo, este important pentru speranţele lui Santos FC de a rămâne în prima ligă. Echipa lui Neymar se află la un singur punct deasupra zonei retrogradării, după 22 de etape disputate.
Din cauza accidentărilor, Neymar a putut juca doar 13 meciuri şi a marcat trei goluri în actuala ediţie a ligii braziliene.
