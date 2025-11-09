Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce notă a luat Andrei Raţiu pentru evoluţia din meciul cu Real Madrid. Vinicius a avut viaţă grea cu el - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ce notă a luat Andrei Raţiu pentru evoluţia din meciul cu Real Madrid. Vinicius a avut viaţă grea cu el

Ce notă a luat Andrei Raţiu pentru evoluţia din meciul cu Real Madrid. Vinicius a avut viaţă grea cu el

Radu Constantin Publicat: 9 noiembrie 2025, 19:24

Comentarii
Ce notă a luat Andrei Raţiu pentru evoluţia din meciul cu Real Madrid. Vinicius a avut viaţă grea cu el

Andrei Rațiu / Profimedia

Andrei Raţiu a avut o evoluţie apreciată din nou pentru formaţia lui, Rayo Vallecano, care a remizat, 0-0, cu Real Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cea mai mare ocazie din prima repriză cu Real Madrid i-a purtat semnătura românului. În minutul 20 al meciului, Raţiu s-a dus spre poarta adversă, fiind scăpat de sub marcaj de Vinicius Junior, însă Courtois și-a făcut excelent treaba și a apărat șutul trimis de Rațiu. “Paradă reușită de Courtois! Rațiu a intrat din nou în careu, pentru că Vinicius nu l-a urmărit, a șutat cu interiorul piciorului, dar mingea a fost blocat de portarul lui Real Madrid”, au scris jurnaliștii spanioli de la Marca.

În minutul 43, Andrei Raţiu a avut şi o intervenţie salvatoare în faţa lui Vinicius! Jucătorul naţionalei a îndepărtat pericolul şi a făcut ulterior un semn către tribune, să încurajeze echipa. Pentru evoluţia lui cu Real Madrid, Andrei Raţiu a primit nota 7.3. Notă cu care s-a clasat printre cei mai buni fotbalişti ai partidei.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Observator
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost penalty la Musi! Bărbații din VAR au încurcat-o, nu trebuiau să intervină”
Fanatik.ro
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost penalty la Musi! Bărbații din VAR au încurcat-o, nu trebuiau să intervină”
19:10
LIVE TEXTUniv. Craiova – UTA Arad 1-2. Valentin Costache dă lovitura pentru oaspeți. Cicâldău a văzut „roșu”
18:44
LIVE VIDEOCursa Marelui Premiu al Braziliei e ACUM pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Lando Norris e lider
18:43
Hermannstadt – FCSB LIVE TEXT (20:30). Târnovanu nu este în lot! Echipele de start
18:30
Gloria Bistrița – Borussia Dortmund 36-32. A treia victorie consecutivă în Liga Campionilor pentru românce
18:23
Genoa – Fiorentina 2-2. Daniele De Rossi nu a câştigat la primul meci ca antrenor al echipei lui Dan Şucu
18:00
A cerut să plece de la Real Madrid! Fotbalistul a fost aproape de transfer și în vară
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România