Ce notă a luat Andrei Raţiu pentru evoluţia din meciul cu Real Madrid. Vinicius a avut viaţă grea cu el - Antena Sport

Andrei Raţiu a avut o evoluţie apreciată din nou pentru formaţia lui, Rayo Vallecano, care a remizat, 0-0, cu Real Madrid.

Cea mai mare ocazie din prima repriză cu Real Madrid i-a purtat semnătura românului. În minutul 20 al meciului, Raţiu s-a dus spre poarta adversă, fiind scăpat de sub marcaj de Vinicius Junior, însă Courtois și-a făcut excelent treaba și a apărat șutul trimis de Rațiu. “Paradă reușită de Courtois! Rațiu a intrat din nou în careu, pentru că Vinicius nu l-a urmărit, a șutat cu interiorul piciorului, dar mingea a fost blocat de portarul lui Real Madrid”, au scris jurnaliștii spanioli de la Marca.

În minutul 43, Andrei Raţiu a avut şi o intervenţie salvatoare în faţa lui Vinicius! Jucătorul naţionalei a îndepărtat pericolul şi a făcut ulterior un semn către tribune, să încurajeze echipa. Pentru evoluţia lui cu Real Madrid, Andrei Raţiu a primit nota 7.3. Notă cu care s-a clasat printre cei mai buni fotbalişti ai partidei.