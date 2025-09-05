Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuță, după scandalul uriaș din Ucraina! Patronul lui Dinamo Kiev a făcut anunțul - Antena Sport

Ihor Surkis, preşedintele clubului ucrainean Dinamo Kiev, a anunţat că va avea o discuţie lămuritoare cu Vladislav Blănuţă, noul transfer al grupării kievene, şi, în funcţie de rezultatele acesteia va decide dacă fotbalistul româno-moldovean va rămâne la Dinamo Kiev sau transferul va fi anulat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unele materiale pro-ruse publicate de Vladislav Blănuţă pe contul său de tik-tok nu au rămas fără urmări. Ultraşii lui Dinamo Kiev au distribuit pe X şi Telegram o fotografie în care portretul lui Blănuţă a fost folosit ca ţintă de tir.

Dynamo ultras WBC have released the following video on their socials with the message:

“Your apologies mean nothing, this devil in Kyiv will have no life…”

Relating to Dynamo’s new Romanian signing Vladislav Blanuta & his pro russian mentality which has caused a big scandal pic.twitter.com/AGpMn5lX1x

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 5, 2025

Ce a spus Vladislav Blănuță, după scandalul uriaș din Ucraina

Jucătorul a publicat, la rândul lui, un video în care transmite un mesaj către ucraineni: ˷ Dragi ucraineni şi ucrainence. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câştiga”, spune Blănuţă, despre care clubul Dinamo Kiev a ecmis un comunicat în care se precizează că fotbalistul şi-a recunoscut greşelile din trecut şi le regretă.

Însă ultimul cuvânt în toată afacerea îl va avea patronul lui Dinamo Kiev, omul de afaceri ucrainean Ihor Surkis: