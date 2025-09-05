Ce se întâmplă cu Vladislav Blănuță, după scandalul uriaș din Ucraina! Patronul lui Dinamo Kiev a făcut anunțul - Antena Sport

Ihor Surkis, preşedintele clubului ucrainean Dinamo Kiev, a anunţat că va avea o discuţie lămuritoare cu Vladislav Blănuţă, noul transfer al grupării kievene, şi, în funcţie de rezultatele acesteia va decide dacă fotbalistul româno-moldovean va rămâne la Dinamo Kiev sau transferul va fi anulat.
Unele materiale pro-ruse publicate de Vladislav Blănuţă pe contul său de tik-tok nu au rămas fără urmări. Ultraşii lui Dinamo Kiev au distribuit pe X şi Telegram o fotografie în care portretul lui Blănuţă a fost folosit ca ţintă de tir.
Dynamo ultras WBC have released the following video on their socials with the message:
“Your apologies mean nothing, this devil in Kyiv will have no life…”
Relating to Dynamo’s new Romanian signing Vladislav Blanuta & his pro russian mentality which has caused a big scandal pic.twitter.com/AGpMn5lX1x
— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 5, 2025
Ce a spus Vladislav Blănuță, după scandalul uriaș din Ucraina
Jucătorul a publicat, la rândul lui, un video în care transmite un mesaj către ucraineni: ˷ Dragi ucraineni şi ucrainence. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câştiga”, spune Blănuţă, despre care clubul Dinamo Kiev a ecmis un comunicat în care se precizează că fotbalistul şi-a recunoscut greşelile din trecut şi le regretă.
Însă ultimul cuvânt în toată afacerea îl va avea patronul lui Dinamo Kiev, omul de afaceri ucrainean Ihor Surkis:
˷Să aşteptăm şi să-l ascultăm pe Blănuţă. El încă n-a ajuns în Ucraina. Vom trage concluziile mai târziu. Trebuie să-i ascultăm părerea. Dacă reacţia este adecvată, va juca pentru Dinamo Kiev. Dacă nu, nu va juca aici. Asta e decizia mea finală”, a spus Surkis.
Dinamo Kiev, reacție fermă după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina
Dinamo Kiev a reacționat, după scandalul uriaș provocat de Vladislav Blănuță în Ucraina. Clubul a emis un comunicat oficial prin care a oferit explicații cu privire la poziția jucătorului român, în contextul războiului pornit de Rusia în Ucraina.
„Clubul de fotbal Dinamo, împreună cu imensa noastră familie de fani, face tot posibilul pentru a aduce mai aproape victoria noastră asupra agresorului. Patriotismul, lupta pentru victoria noastră și condamnarea necondiționată a acțiunilor țării ocupante sunt principiile definitorii ale formării echipei noastre. De aceea, considerăm necesar să explicăm situația prin semnarea noului nostru atacant român.
În primul rând. Tranzacția pentru achiziționarea lui Vladislav Blenuce a avut loc în ultimele minute ale perioadei de transferuri și a fost legată de transferul lui Vladyslav Vanat la Girona. Nu au existat îndoieli cu privire la poziția jucătorului în timpul negocierilor – acesta și-a exprimat clar sprijinul pentru Ucraina și dorința de a juca pentru Dinamo.
În al doilea rând. De îndată ce a devenit cunoscut un anumit conținut inacceptabil de pe rețelele sociale legat de fotbalist, clubul a efectuat o inspecție și a început noi negocieri cu jucătorul.
Acesta și-a confirmat poziția pro-ucraineană și și-a recunoscut greșelile din trecut. Vladislav înțelege acum situația reală dincolo de cuvinte, adoptă o poziție complet pro-ucraineană și este mândru de oportunitatea de a juca în Ucraina.
În al treilea rând. Pentru Dinamo Kiev nu există compromisuri când vine vorba de atitudinea sportivilor noștri față de cele mai dureroase probleme ale vieții în Ucraina modernă.
Clubul nu va accepta nicio abatere de la poziția sa sută la sută patriotică și va înceta imediat cooperarea cu oricare dintre jucătorii noștri”, a transmis Dinamo Kiev, despre Vladislav Blănuță, pe Instagram.
- Neymar a moştenit aproape 1 miliard de dolari! Cine este persoana care i-a lăsat toată averea
- Momente incredibile în timpul unui meci de fotbal! Jucătorii, nevoiți să se pună pe burtă
- Meciul Franța U21 – Luxemburg U21 a fost anulat după un accident! Ce s-a întâmplat
- Ilie Năstase, despre transferul lui Ianis Hagi: “Cred că s-a dus pentru bani. Dacă a negociat tăticul lui”
- Luis Suarez şi-a cerut scuze după gestul grosolan din finala Leagues Cup: “Un moment de mare frustrare”