Cosmin Olăroiu, reacţie după 1-1 cu Irak: "Jucăm un retur sub o mare presiune! Suntem pregătiţi pentru orice" - Antena Sport

Cosmin Olăroiu a reacţionat după remiza uluitoare cu Irak, 1-1. Românul şi Emiratele Arabe Unite se luptă pentru un loc în play-off-ul decisiv al World Cup 2026, iar meciul tur cu Irak a fost dramatic. Echipa lui Olăroiu a marcat în prelungirile partidei, dar golul a fost anulat cu VAR pentru offside. Câştigătoarea dublei manşe va merge în play-off-ul inter-confederații, care duce la World Cup 2026.

La finalul partidei, Cosmin Olăroiu a declarat că se aşteaptă la un retur ”de foc” cu Irak. ”Trebuie să fim pregătiți pentru retur, fiindcă vine furtuna! Asta e realitatea. Nu pot să spun că naționala Irakului va fi avantajată în retur, pentru că va juca acasă, însă trebuie să fim pregătiți pentru orice și, foarte important, pentru a juca un retur sub o mare presiune.

Khalid Eisa ne-a ținut în meci prin intervențiile sale excelente. Mai ales în debutul partidei, când Irak ne-a supus la o mare presiune și a profitat de superioritatea ei fizică la fazele fixe. În a doua repriză, noi am fost echipa mai bună, am avut mai multe ocazii dar, din păcate, ni s-a anulat golul din cauza unui ofsaid”, a declarat Cosmin Olăroiu, potrivit presei arabe.