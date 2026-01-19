Cristi Chivu a bătut palma cu jucătorul înainte de Dinamo Zagreb - FCSB. Transfer de 4,5 milioane de euro - Antena Sport

Cristi Chivu face un transfer de perspectivă la Inter. Jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că Inter a ajuns la un acord cu croatului Leon Jakirovic (18 ani). Campioana Italiei l-a luat de la Dinamo Zagreb, viitoarea adversară a celor de la FCSB din Europa League.
Pentru această mutare, Dinamo Zagreb încasează 2,5 milioane de euro, la care se mai adaugă alte 2 milioane de euro sub formă de bonusuri și procent la revânzare.
„Inter a câștigat duelul cu RB Salzburg, având relații foarte bune cu agenții lui Jakirovic, aceiași care îl reprezintă și pe Sucic”, adaugă Fabrizio Romano.
Leon Jakirovic nu a evoluat până acum pentru prima echipă a celor de la Dinamo Zagreb. FCSB întâlneşte în deplasare pe Dinamo Zagreb, joi, 22 ianuarie.
- Roberto Mancini, umilit de Cosmin Contra în Cupa Qatarului
- Brahim Díaz a rupt tăcerea, după ce a ratat lamentabil penalty-ul care putea aduce Cupa Africii în Maroc
- Edi Iordănescu, asaltat de oferte! Fostul selecţioner al României, dorit şi în Europa
- Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin
- “Veți vedea, multe vor ieși la iveală”. Posibil caz de otrăvire în tabăra Senegalului la finala Cupei Africii