Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu a bătut palma cu jucătorul înainte de Dinamo Zagreb - FCSB. Transfer de 4,5 milioane de euro - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristi Chivu a bătut palma cu jucătorul înainte de Dinamo Zagreb – FCSB. Transfer de 4,5 milioane de euro

Cristi Chivu a bătut palma cu jucătorul înainte de Dinamo Zagreb – FCSB. Transfer de 4,5 milioane de euro

Radu Constantin Publicat: 19 ianuarie 2026, 23:43

Comentarii
Cristi Chivu a bătut palma cu jucătorul înainte de Dinamo Zagreb – FCSB. Transfer de 4,5 milioane de euro

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu face un transfer de perspectivă la Inter. Jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că Inter a ajuns la un acord cu croatului Leon Jakirovic (18 ani). Campioana Italiei l-a luat de la Dinamo Zagreb, viitoarea adversară a celor de la FCSB din Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru această mutare, Dinamo Zagreb încasează 2,5 milioane de euro, la care se mai adaugă alte 2 milioane de euro sub formă de bonusuri și procent la revânzare.

„Inter a câștigat duelul cu RB Salzburg, având relații foarte bune cu agenții lui Jakirovic, aceiași care îl reprezintă și pe Sucic”, adaugă Fabrizio Romano.

Leon Jakirovic nu a evoluat până acum pentru prima echipă a celor de la Dinamo Zagreb. FCSB întâlneşte în deplasare pe Dinamo Zagreb, joi, 22 ianuarie.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii îşi iau credite de nevoi personale pentru a-şi cumpăra maşini. Ce rate plătesc
Observator
Românii îşi iau credite de nevoi personale pentru a-şi cumpăra maşini. Ce rate plătesc
Cine sunt Mandel Kata și Bartalis Henrietta, primele sportive din România care vor reprezenta snowboardul feminin, la Jocurile Olimpice de iarnă
Fanatik.ro
Cine sunt Mandel Kata și Bartalis Henrietta, primele sportive din România care vor reprezenta snowboardul feminin, la Jocurile Olimpice de iarnă
23:59
VIDEOEstrela Amadora – Estoril 0-5. Formaţia lui Ianis Stoica, umilită acasă! Românul, schimbat după 47 de minute
23:36
“Ruşinos, usturător” Papp a refuzat un subiect după umilinţa cu Craiova: “Aş fi un idiot să vorbesc despre asta”
23:19
Mihai Stoica, replică dură pentru Ioan Becali: „Discutăm ca să ne aflăm în treabă?”
23:07
Nicolae Stanciu şi-a reziliat contractul cu Genoa! Anunţul venit din Italia
22:43
Eugen Neagoe, ironii la adresa jucătorilor: “Când dai adversarului să bage mingea în poartă?! Asta nu am făcut la antrenament”
22:37
Reacţia lui Steven Nsimba după ce a reuşit o “dublă” cu Petrolul, iar Craiova a revenit pe primul loc!
Vezi toate știrile
1 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 2 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 3 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 4 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 5 Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1 6 Sadio Mane, clasă absolută la Cupa Africii. Senegalezul a explicat de ce el nu a ieșit de pe teren în finală
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”