Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă înainte de duelul cu Arsenal: "Astea sunt cele mai bune echipe din Europa" - Antena Sport

Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă înainte de duelul cu Arsenal: "Astea sunt cele mai bune echipe din Europa"

Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă înainte de duelul cu Arsenal: "Astea sunt cele mai bune echipe din Europa"

Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă înainte de duelul cu Arsenal: “Astea sunt cele mai bune echipe din Europa”

Dan Roșu Publicat: 19 ianuarie 2026, 16:18 / Actualizat: 19 ianuarie 2026, 17:48

Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă înainte de duelul cu Arsenal: Astea sunt cele mai bune echipe din Europa

Cristi Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Cristi Chivu se pregăteşte de al treilea duel tare din Champions League, meciul dintre Inter şi Arsenal, din etapa a şaptea din grupa Ligii.

Înainte de duelul cu Arteta, antrenorul român susţine că Arsenal şi Bayern Munchen sunt cele mai în formă echipe din Europa. Cele două şi ocupă primele două locuri în clasamentul grupei Ligii Campionilor.

Cristi Chivu: “Arsenal şi Bayern sunt cele mai bune”

”Întâlnim Arsenal, una dintre cele mai bune echipe din Europa. Ei progresează în mod constant, au o identitate, jucători care au dominat Premier League. Sunt primii în clasament și au un sezon bun. Știm dificultățile care ne așteaptă.

Pentru mine, Arsenal și Bayern Munchen sunt cele mai puternice echipe din Europa în momentul de față. Noi nu plecăm ca și cum am fi învinși. Ne vom face jocul și vom da totul ca să ne adaptăm la momentele jocului. Cred că vom fi cea mai bună versiune a noastră”, a spus Chivu, citat de TMW.

Înaintea duelului cu liderul din Premier League, Inter e pe 6, cu 12 puncte acumulate după primele 6 meciuri. Singurele eşecuri ale nerazzurrilor au venit cu Atletico Madrid (1-2) şi Liverpool (0-1).

De partea cealaltă, Arsenal are maximum de puncte după primele 6 meciuri, fiind urmărită în clasament de Bayern (15 puncte), PSG, Manchester City şi Atalanta (13 puncte).

Inter – Arsenal se va disputa marţi, de la ora 22:00, live text pe as.ro.

