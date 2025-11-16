Cu Neymar în mare formă, Santos a învins-o pe Palmeiras şi a ieşit din zona retrogradării - Antena Sport

Datorită revenirii în formă a lui Neymar, Santos s-a impus sâmbătă cu 1-0 în faţa echipei Palmeiras, într-un meci restanţă din etapa a 13-a a campionatului brazilian.
Cu această victorie, clubul iese din zona retrogradării, cu cinci etape înainte de final.
Santos – Palmeiras 1-0
Clubul din Sao Paulo, susţinut de un Neymar de neoprit, implicat în toate fazele importante, a reuşit performanţa necesară pentru a se impune în prelungiri, graţie unui gol marcat de Benjamin Rollheiser (90+1).
Ultima victorie a lui Santos în campionat a fost acum o lună, împotriva lui Corinthians (3-1).
O victorie esenţială pentru Santos, care urcă pe locul 16 în clasament şi iese astfel din zona retrogradării, cu cinci etape înainte de final.
Pentru fostul jucător al PSG, această performanţă trebuie să servească drept bază pentru lunile următoare, dacă vrea să recâştige încrederea lui Carlo Ancelotti, antrenorul echipei naţionale a Braziliei, şi să participe la Cupa Mondială din 2026.
