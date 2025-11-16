Cu Neymar în mare formă, Santos a învins-o pe Palmeiras şi a ieşit din zona retrogradării - Antena Sport

Datorită revenirii în formă a lui Neymar, Santos s-a impus sâmbătă cu 1-0 în faţa echipei Palmeiras, într-un meci restanţă din etapa a 13-a a campionatului brazilian.

Cu această victorie, clubul iese din zona retrogradării, cu cinci etape înainte de final.

Santos – Palmeiras 1-0

Clubul din Sao Paulo, susţinut de un Neymar de neoprit, implicat în toate fazele importante, a reuşit performanţa necesară pentru a se impune în prelungiri, graţie unui gol marcat de Benjamin Rollheiser (90+1).

Ultima victorie a lui Santos în campionat a fost acum o lună, împotriva lui Corinthians (3-1).

O victorie esenţială pentru Santos, care urcă pe locul 16 în clasament şi iese astfel din zona retrogradării, cu cinci etape înainte de final.