Darius Olaru, după ce Alex Băluţă a devenit coleg cu Son şi Lloris: "Să ne aducă nişte autografe" - Antena Sport

Darius Olaru i-a transmis un mesaj lui Alex Băluţă, după ce fostul jucător al FCSB-ului a semnat cu Los Angeles FC. La echipa din MLS Alex Băluţă va fi coleg cu Heung-Min Son, fostul căpitan al lui Tottenham şi cu portarul francez Hugo Lloris.

Olaru i-a spus lui Băluţă să le aducă jucătorilor FCSB-ului autografe cu vedetele lui Los Angeles FC.

Darius Olaru, după ce Băluţă a semnat cu Los Angeles FC: “Să ne aducă autografe”

“Am mai vorbit cu el, mă bucur pentru el. Am văzut că are și niște cochipieri foarte buni acolo. Sper să își facă treaba, știu că e un jucător serios și sper să o facă bine și când mai vine pe acasă să ne aducă niște autografe de la coechipierii lui”, a spus Darius Olaru la conferinţa de presă organizată înaintea meciului decisiv al FCSB-ului cu Aberdeen.

Alex Băluţă a fost prezentat oficial la Los Angeles FC. Internaţionalul român a semnat până la finalul anului 2025 şi are opţiune de prelungire şi pentru sezonul 2026.

Los Angeles FC este un club destul de nou în MLS, fiind înfiinţat în toamna anului 2014 şi evoluează pe BMO Stadium, o arenă cu 22.000 de locuri. În acest moment, echipa traversează o perioadă bună, fiind pe locul 5 în Conferinţa de Vest, loc care asigură calificarea directă în optimile play-off-ului MLS, cu 41 de puncte.