Darius Olaru, după ce Alex Băluţă a devenit coleg cu Son şi Lloris: "Să ne aducă nişte autografe" - Antena Sport

Darius Olaru i-a transmis un mesaj lui Alex Băluţă, după ce fostul jucător al FCSB-ului a semnat cu Los Angeles FC. La echipa din MLS Alex Băluţă va fi coleg cu Heung-Min Son, fostul căpitan al lui Tottenham şi cu portarul francez Hugo Lloris.
Olaru i-a spus lui Băluţă să le aducă jucătorilor FCSB-ului autografe cu vedetele lui Los Angeles FC.
Darius Olaru, după ce Băluţă a semnat cu Los Angeles FC: “Să ne aducă autografe”
“Am mai vorbit cu el, mă bucur pentru el. Am văzut că are și niște cochipieri foarte buni acolo. Sper să își facă treaba, știu că e un jucător serios și sper să o facă bine și când mai vine pe acasă să ne aducă niște autografe de la coechipierii lui”, a spus Darius Olaru la conferinţa de presă organizată înaintea meciului decisiv al FCSB-ului cu Aberdeen.
Alex Băluţă a fost prezentat oficial la Los Angeles FC. Internaţionalul român a semnat până la finalul anului 2025 şi are opţiune de prelungire şi pentru sezonul 2026.
Los Angeles FC este un club destul de nou în MLS, fiind înfiinţat în toamna anului 2014 şi evoluează pe BMO Stadium, o arenă cu 22.000 de locuri. În acest moment, echipa traversează o perioadă bună, fiind pe locul 5 în Conferinţa de Vest, loc care asigură calificarea directă în optimile play-off-ului MLS, cu 41 de puncte.
Son şi Lloris, vedetele lui Los Angeles FC
Sezonul trecut, la FCSB, jucătorul cotat la 900.000 de euro pe transfermarkt.com a evoluat în 45 de meciuri pentru campioana României în toate competiţiile, reuşind să înscrie 6 goluri şi să ofere 5 pase de gol. În total, el are 81 de meciuri la FCSB şi a marcat 13 goluri.
Heung Min Son este unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria recentă a lui Tottenham. El a ajuns la Spurs în vara anului 2015, pentru 30 de milioane de euro. Zece ani mai târziu, el a fost vândut la Los Angeles FC pentru 22 de milioane de euro. Cea mai importantă realizare a sa la Spurs este şi ultima: cucerirea Europa League 2025.
Hugo Lloris este un alt nume important din istoria recentă a lui Tottenham. El a ajuns pe White Hart Lane în vara anului 2012 de la Lyon, iar francezii au primit 12,6 milioane de euro în schimbul acestuia. În ianuarie 2024, el a semnat din postura de jucător liber de contract cu LAFC.