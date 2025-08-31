"Dați-vă jos tricourile". Olimpiu Moruțan, martor într-un scandal imens după eșecul echipei sale din Grecia - Antena Sport

Olimpiu Moruțan a fost unul dintre stranierii care a bifat minute sâmbătă, însă mijlocașul nu a putut să își ajute echipa pentru a obține o victorie în campionatul Greciei. Aris Salonic a fost învinsă cu 2-0 de Panetolikos, iar prestația fotbaliștilor din echipa românului a generat tensiuni imense în rândul fanilor.
Suporterii galben-negrilor și-au fluierat favoriții timp de 10 minute, după care le-au cerut să își dea jos tricourile pe care le poartă.
Olimpiu Moruțan, implicat într-un scandal după eșecul lui Aris
Situația clubului Aris Salonic nu este una deloc “roz”, ținând cont că echipa a ratat la finalul lunii iulie calificarea în turul al treilea preliminar al Conference League. În plus, rivala lui PAOK a suferit ieri și primul eșec din campionat, iar fanii nu au mai avut răbdare cu favoriții lor.
Suporterii formației pentru care a evoluat și Olimpiu Moruțan timp de 40 de minute sâmbătă seara au scandat: “Dați-vă tricourile jos și dispăreți!“. În plus, galeria a huiduit jucătorii lui Aris preț de 10 minute, potrivit Gazzetta.gr.
Pentru Olimpiu Moruțan, “coșmarul” nu s-a oprit, deoarece mijlocașul a suferit și o leziune și a fost schimbat în minutul 70, în condițiile în care în minutul 29 a fost băgat în teren. Românul s-a numărat printre fotbaliștii criticați de antrenorul Marinos Ouzounidis, tehnicianul trecut și pe la Universitatea Craiova.
Managerul lui Aris Salonic a declarat după înfrângere următoarele: “E o lecție pentru jucătorii noi. Trebuie să se adapteze condițiilor și realității din Grecia“. Inclusiv patronul lui Aris Salonic, Thodoros Karypidis, a mers la vestiar pentru a-i certa pe jucători și pe Ouzounidis pentru rezultatul obținut.
