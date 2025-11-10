Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decăderea unui jucător al naţionalei României. Se pregăteşte de un transfer în Serie C - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Decăderea unui jucător al naţionalei României. Se pregăteşte de un transfer în Serie C

Decăderea unui jucător al naţionalei României. Se pregăteşte de un transfer în Serie C

Publicat: 10 noiembrie 2025, 16:26

Comentarii
Decăderea unui jucător al naţionalei României. Se pregăteşte de un transfer în Serie C

George Pușcaș era folosit titlular de Edi Iordănescu la naţionala României şi nimeni nu anticipa în ce situaţie va ajunge fotbalistul. George Pușcaș (29 de ani) este liber de câteva luni, de la despărțirea de Bodrumspor şi este foarte aproape să semneze cu o formaţie din Serie C.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

George Pușcaș nu și-a găsit încă echipă. El a fost la un pas să semneze cu Legia Varșovia, în momentul în care Edi Iordănescu era pe banca echipei. Atacantul s-a mai aflat în tratative şi cu Baniyas, formație antrenată de tehnicianul român Daniel Isăilă, din Emiratele Arabe Unite, însă nici aici mutarea nu s-a realizat.

Potrivit presei din Italia, atacantul s-ar putea întoarce pe Peninsula Italiană la Union Brescia. Clubul activează în Serie C şi are ca obiectiv promovarea. Union Brescia ocupă locul 2 în grupa A din Serie C, la opt puncte de liderul L.R. Vicenza.

George Pușcaș nu a mai jucat din 1 iunie, în meciul lui Bodrumspor cu Beșiktaș, scor 0-4.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală şi că nu are atestat de psihoterapeut: "Victimele să sune la 112"
Observator
Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală şi că nu are atestat de psihoterapeut: "Victimele să sune la 112"
La câți bani a renunțat Mirel Rădoi numai să plece de la Universitatea Craiova! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru
Fanatik.ro
La câți bani a renunțat Mirel Rădoi numai să plece de la Universitatea Craiova! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru
17:24
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 noiembrie
17:19
Taylor Fritz, debut cu victorie la Turneul Campionilor. Americanul, cu un pas mai aproape de semifinale
17:04
“Ai fost, ești și vei fi mereu unul dintre noi!” Mesaj emoţionant postat de club pentru Mirel Rădoi
16:59
Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru
16:41
Legenda lui Inter, cucerită de jucătorul lui Cristi Chivu: „Nimeni nu centreză mai bine în toată Europa”
16:39
Mihai Rotaru ii caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Pe listă se află şi un fost selecţioner al Portugaliei
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 3 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 4 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 5 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” 6 Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România