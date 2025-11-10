Decăderea unui jucător al naţionalei României. Se pregăteşte de un transfer în Serie C - Antena Sport

George Pușcaș era folosit titlular de Edi Iordănescu la naţionala României şi nimeni nu anticipa în ce situaţie va ajunge fotbalistul. George Pușcaș (29 de ani) este liber de câteva luni, de la despărțirea de Bodrumspor şi este foarte aproape să semneze cu o formaţie din Serie C.

George Pușcaș nu și-a găsit încă echipă. El a fost la un pas să semneze cu Legia Varșovia, în momentul în care Edi Iordănescu era pe banca echipei. Atacantul s-a mai aflat în tratative şi cu Baniyas, formație antrenată de tehnicianul român Daniel Isăilă, din Emiratele Arabe Unite, însă nici aici mutarea nu s-a realizat.

Potrivit presei din Italia, atacantul s-ar putea întoarce pe Peninsula Italiană la Union Brescia. Clubul activează în Serie C şi are ca obiectiv promovarea. Union Brescia ocupă locul 2 în grupa A din Serie C, la opt puncte de liderul L.R. Vicenza.

George Pușcaș nu a mai jucat din 1 iunie, în meciul lui Bodrumspor cu Beșiktaș, scor 0-4.