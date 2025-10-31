Dennis Man, cel mai bun în PSV-Sittard, 5-2. Ce notă a primit - Antena Sport

A fost un nou meci mare făcut de Dennis Man! Graţie evoluţiei sale, PSV s-a impus cu 5-2, cu Sittard şi este pe primul loc în clasament.
Românul a reuşit un assist, la primul gol al partidei, marcat de Saribari, pentru ca pe finalul primei reprize să înscrie şi el. Poate unul dintre cele mai frumoase din cariera românului. Găsit de Veerman, Man a pornit din margine către poarta adversă, a driblat doi adversari, iar apoi a finalizat cu exteriorul! ”În prelungiri, Dennis Man le-a oferit spectatorilor ceva de savurat. Românul a driblat, a trecut pe lângă câțiva fundași de parcă nici nu erau acolo și a trimis mingea delicat în colțul apropiat. Încă un gol superb: 3-0”, au scris jurnaliștii olandezi.
Dennis Man a fost schimbat în minutul 77. El a primit cea mai bună notă, 9! De altfel, cea mai bună de la venirea lui la PSV. În urma victoriei, PSV se află pe locul 1 în clasament.
