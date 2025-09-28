Directorul sportiv de la Legia Varșovia "a dat cărțile pe față". De ce nu s-a făcut transferul lui Ianis Hagi - Antena Sport

Directorul sportiv de la Legia Varșovia, Michal Zewlakow, a vorbit despre “telenovela” legată de mutarea lui Ianis Hagi la clubul din Polonia, care a picat în cele din urmă. În momentul în care mijlocașul român nu avea o echipă, se vorbea despre faptul că nu acceptă oferta din Polonia, deoarece nu este satisfăcut pe plan financiar.

Oficialul de la Legia a confirmat acest aspect și a mărturisit că pretențiile lui Ianis au dat peste cap sumele pe care clubul le putea pune pe masă.

Ianis Hagi i-a șocat pe polonezi

Michal Zewlakow a dezvăluit cum a ajuns Ianis Hagi să fie pe “radarul” Legiei, fiind o recomandare din partea lui Edi Iordănescu. În plus, directorul sportiv este de părere că jucătorul de 26 de ani ar fi reușit să se adapteze în ciuda lipsei de ritm, însă banii ceruți de român au făcut diferența la negocieri.

“Iordănescu a spus că Ianis Hagi este un fotbalist excelent, dar că a avut probleme în ultima perioadă și a ratat pregătirea. Dacă ar fi avut pretenții financiare mai mici, acest transfer ar fi fost posibil.

Cred că ar fi fost pregătit fizic în două luni și ar fi adus un plus de valoare echipei. Diferența dintre așteptările lui și puterea noastră financiară a fost însă una foarte mare.