Edi Iordănescu, aproape de plecare! Ședință de urgență la Legia: "Am cerut deja o întâlnire cu conducerea" - Antena Sport

Edi Iordănescu, aproape de plecare! Ședință de urgență la Legia: “Am cerut deja o întâlnire cu conducerea”

Andrei Nicolae Publicat: 31 octombrie 2025, 8:55

Edi Iordănescu, pe banca Legiei / Profimedia

Edi Iordănescu s-a arătat extrem de resemnat după ce Legia Varșovia a suferit o nouă înfrângere, fiind eliminată din Cupa Poloniei de Pogon Szczecin, scor 1-2. Fostul selecționer a venit în fața jurnaliștilor și a bătut în retragere în privința postului său la Legia, spunând că deja a cerut o întâlnire alături de cei din conducere.

Antrenorul polonezilor nu a spus în mod clar că ședința respectivă este legată de viitorul său la echipă, însă restul declarațiilor sale insinuează acest aspect. Printre altele, Iordănescu a specificat că nu vrea să fie persoana care năruie speranțele fanilor clubului și că își dorește să discute din nou cu oficialii clubului.

Iordănescu bate din nou în retragere la Legia

La puțin timp distanță după ce s-a scris despre posibila sa plecare de la echipă, Iordănescu a dat din nou semne că ar fi dispus să plece de la Legia. Inițial, fostul selecționer a rămas la club după ce jucătorii săi au insistat, însă antrenorul pare deschis să aibă o nouă rundă de discuții alături de conducere.

Ca întotdeauna, îmi asum întreaga responsabilitate. Am cerut deja o întâlnire cu conducerea. Dacă anumite lucruri nu se vor schimba, vom continua să suferim, iar eu nu vreau asta.

Aș dori, de asemenea, să spun că am mult respect pentru echipele la care am lucrat înainte, am avut suporteri fantastici, dar ceea ce am găsit aici este incredibil. Avem suporteri extraordinari, care merită mai mult, rezultate mai bune.

Nu vreau să fiu persoana care le distruge speranțele. Cred că, în următoarele ore, va fi important să ne așezăm la masă cu conducerea și să discutăm din nou anumite lucruri“, a spus Iordănescu după ultimul eșec pe banca Legiei, potrivit legia.net.

În ultimele 10 meciuri pe banca Legiei, Iordănescu a adunat trei victorii, trei egaluri și patru eșecuri. După momentul de acum peste o săptămână în care fostul selecționer și-a cerut demisia, un oficial al clubului a menționat că nu a trăit niciodată cu impresia că tehnicianul de 47 de ani vrea să plece de la club.

