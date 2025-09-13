Fanii lui Dinamo Kiev n-au avut milă de Blănuță. Bannerul afișat + românul, huduit la intrarea pe teren - Antena Sport

Suporterii lui Dinamo Kiev nu au uitat de materialele pro-ruse distribuite de Vladislav Blănuță pe rețelele sociale nici măcar după ce românul a declarat pe rețelele sociale “Glorie Ucrainei”. La primul meci oficial al românului de la realizarea transferului, fanii clubului au afișat un banner și au aruncat cu obiecte neidentificate spre banca de rezerve.
Blănuță nu a fost titularizat de antrenorul său, Oleksandr Shovkovsky, la partida din campionat cu Obolon Kiev.
Blănuță, primire deloc călduroasă la Dinamo Kiev
Update: Vladislav Blănuță a fost introdus în teren în meciul cu Obolon Kiev în minutul 78, iar suporterii lui Dinamo Kiev l-au fluierat copios. Alb-albaștrii au remizat cu rivala din oraș, scor 2-2, după ce au fost egalați pe final.
Here’s Blanuta coming on at Obolon Arena for his Dynamo debut to Whistles and boos
📹: @roman_bebekh https://t.co/7y7B8FQpZ4 pic.twitter.com/zDsSY5aJAB
— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 13, 2025
Vladislav Blănuță a prins un transfer extraordinar de la FCU Craiova, din liga a treia din România, la Dinamo Kiev. Românul ajuns în Ucraina în schimbul a 2,6 milioane de euro a generat o controversă imensă în rândul suporterilor, din cauza unor materiale pro-ruse distribuite în trecut de atacant.
Prezent pe banca de rezerve la primul meci oficial al lui Dinamo Kiev de la transferul său, Blănuță nu a fost primit deloc bine de fanii care acum câteva zile îi cereau să își doneze primul său salariu către armata ucraineană. Potrivit sport.ua, fanii alb-albaștrilor au afișat un banner pe care scria “Diavolul Blănuță” și au aruncat cu obiecte spre banca de rezerve, acolo unde se afla sportivul de 23 de ani.
Banner unfurled by Dynamo fans today during the Kyiv Derby v Obolon
“Blanuta – devil (scum)”
In response to the new Dynamo CF signing Vladislav Blanuta who was sharing pro russian content on his social media pages
(Not our photo) pic.twitter.com/XH20Vm9VVu
— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 13, 2025
La momentul redactării articolului, fotbalistul cotat la 2 milioane de euro încă nu a fost introdus în teren în meciul cu Obolon Kiev.
