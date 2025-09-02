Federația de Fotbal din Ungaria, sancționată pentru scandări antiromânești. Ce au strigat maghiarii - Antena Sport

UEFA a sancționat Federația de Fotbal din Ungaria (MLSZ) pentru scandări discriminatorii la adresa românilor. Totul s-a petrecut la barajul din Nations League de pe data de 23 martie, atunci când naționala lui Marco Rossi a cedat în fața Turciei cu 3-0.

Forul european a descris în mod exact ce au scandat maghiarii în motivarea sancțiunii.

Federația maghiară, amendată cu 25.000 de euro și cu închiderea parțială a stadionului

Ungaria a dat peste Turcia în barajul de promovare/retrogradare pentru Liga A din UEFA Nations League, iar partida retur a atras atenția celor de la Football Against Racism in Europe (FARE). Observatorul venit din partea acestui organ a sesizat scandări antiromânești ale unor suporteri ai naționalei lui Marco Rossi.

Pe Puskas Arena, la scorul de 2-0 pentru Turcia, un grup de maghiari a început să strige în limba nativă următoarele cuvinte: “Hej, hej, ki nem ugrál – budös román” (n.r. în traducere: Cine nu sare este un român împuțit“, potrivit golazo.ro.

Scandarea respectivă a durat între 10 și 20 de secunde și a fost repetată de suporterii Ungariei. Inclusiv înainte de acest moment au mai fost auzite mesaje xenofobe sau discriminatorii la adresa României.