Federația de Fotbal din Ungaria, sancționată pentru scandări antiromânești. Ce au strigat maghiarii - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Federația de Fotbal din Ungaria, sancționată pentru scandări antiromânești. Ce au strigat maghiarii

Federația de Fotbal din Ungaria, sancționată pentru scandări antiromânești. Ce au strigat maghiarii

Andrei Nicolae Publicat: 2 septembrie 2025, 11:32

Federația de Fotbal din Ungaria, sancționată pentru scandări antiromânești. Ce au strigat maghiarii

Suporterii Ungariei, la meciul cu Turcia / Profimedia

UEFA a sancționat Federația de Fotbal din Ungaria (MLSZ) pentru scandări discriminatorii la adresa românilor. Totul s-a petrecut la barajul din Nations League de pe data de 23 martie, atunci când naționala lui Marco Rossi a cedat în fața Turciei cu 3-0.

Forul european a descris în mod exact ce au scandat maghiarii în motivarea sancțiunii.

Federația maghiară, amendată cu 25.000 de euro și cu închiderea parțială a stadionului

Ungaria a dat peste Turcia în barajul de promovare/retrogradare pentru Liga A din UEFA Nations League, iar partida retur a atras atenția celor de la Football Against Racism in Europe (FARE). Observatorul venit din partea acestui organ a sesizat scandări antiromânești ale unor suporteri ai naționalei lui Marco Rossi.

Pe Puskas Arena, la scorul de 2-0 pentru Turcia, un grup de maghiari a început să strige în limba nativă următoarele cuvinte: “Hej, hej, ki nem ugrál – budös román” (n.r. în traducere: Cine nu sare este un român împuțit“, potrivit golazo.ro.

Scandarea respectivă a durat între 10 și 20 de secunde și a fost repetată de suporterii Ungariei. Inclusiv înainte de acest moment au mai fost auzite mesaje xenofobe sau discriminatorii la adresa României.

Din acest motiv, UEFA a decis să amendeze Federația de Fotbal din Ungaria cu 25.000 de euro și cu închiderea parțială a stadionului pe o perioadă de doi ani. MLSZ a venit și cu o reacție oficială prin care a condamnat atitudinea ultrașilor care au avut scandări antiromânești:

Există întotdeauna o atmosferă extraordinară la meciurile de pe teren propriu ale echipei naționale a Ungariei, dar, din păcate, există frecvent și persoane care fac scandal, al căror comportament nesportiv și pline de ură și uneori rasiste, a determinat UEFA să sancționeze MLSZ și mulți dintre fanii nevinovați.

Decizia UEFA este un nou indiciu că va lua măsuri ferme împotriva discursului instigator la ură și că cei care folosesc un astfel de limbaj aduc daune semnificative fotbalului maghiar și echipei naționale“.

