George Puşcaş, out de la Bodrumspor! Atacantul român nu se mai află pe lista turcilor - Antena Sport

George Puşcaş, jucătorul celor de la Bodrumspor, pare că nu mai are viitor la formaţia din Liga 2 din Turcia. Atacantul român mai are doi ani de contract cu Bodrumspor, dar antrenorul echipei nu se mai bazează pe serviciile sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bodrumspor începe noul sezon al ligii secunde din Turcia duminică, dar George Puşcaş nu se află în lotul echipei pentru această partidă.

George Puşcaş nu se află în lotul lui Bodrumspor

George Puşcaş a ajuns în urmă cu un an la Bodrumspor, acolo unde a fost cel mai bun marcator al echipei retrogradate sezonul trecut în liga a doua din Turcia.

Cu doi ani de contract rămaşi cu Bodrumspor, George Puşcaş pare că nu va mai continua la formaţia din Turcia. Intrenaţionalul român nu se află în lotul echipei pentru partida de pe teren propriu din prima etapă, contra celor de la Pendikspor.

Sunt însă şanse ca George Puşcaş să rămână în Turcia. Atacantul naţionalei României ar avea o ofertă de la Gaziantep, echipă la care mai evoluează românii Deian Sorescu şi Alexandru Maxim.