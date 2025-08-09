George Puşcaş, out de la Bodrumspor! Atacantul român nu se mai află pe lista turcilor - Antena Sport

George Puşcaş, jucătorul celor de la Bodrumspor, pare că nu mai are viitor la formaţia din Liga 2 din Turcia. Atacantul român mai are doi ani de contract cu Bodrumspor, dar antrenorul echipei nu se mai bazează pe serviciile sale.
Bodrumspor începe noul sezon al ligii secunde din Turcia duminică, dar George Puşcaş nu se află în lotul echipei pentru această partidă.
George Puşcaş nu se află în lotul lui Bodrumspor
George Puşcaş a ajuns în urmă cu un an la Bodrumspor, acolo unde a fost cel mai bun marcator al echipei retrogradate sezonul trecut în liga a doua din Turcia.
Cu doi ani de contract rămaşi cu Bodrumspor, George Puşcaş pare că nu va mai continua la formaţia din Turcia. Intrenaţionalul român nu se află în lotul echipei pentru partida de pe teren propriu din prima etapă, contra celor de la Pendikspor.
Sunt însă şanse ca George Puşcaş să rămână în Turcia. Atacantul naţionalei României ar avea o ofertă de la Gaziantep, echipă la care mai evoluează românii Deian Sorescu şi Alexandru Maxim.
Sezonul trecut, George Puşcaş a evoluat în 38 de partide pentru Bodrumspor, echipă pentru care a marcat 11 goluri şi a oferit 4 pase de gol. În acest moment, atacantul român este cotat la 1,1 milioane de euro pe transfermarkt.com.
Puşcaş a evoluat în 46 de meciuri pentru naţionala mare a României, pentru care a înscris 11 goluri. Puşcaş a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai naţionalei U21 atunci când aceasta, cu Rădoi pe bancă, a obţinut cea mai importantă performanţă din istorie: semifinala la EURO 2019. Puşcaş a avut cifre fantastice pentru naţionala U21: 25 de meciuri şi 18 goluri.
Antrenorul lui Gaziantep l-a cerut special la echipă pe George Puşcaş
George Puşcaş e aproape de transfer după ce a retrogradat cu Bodrum în Turcia. Internaţionalul român ar putea deveni coleg cu doi compatrioţi, Alex Maxim şi Deian Sorescu, la Gaziantep.