Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hansi Flick nu s-a abținut, după ce a aflat că Real Madrid va boicota și în acest an gala Balonului de Aur - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Hansi Flick nu s-a abținut, după ce a aflat că Real Madrid va boicota și în acest an gala Balonului de Aur

Hansi Flick nu s-a abținut, după ce a aflat că Real Madrid va boicota și în acest an gala Balonului de Aur

Alex Ioniță Publicat: 21 septembrie 2025, 19:02

Comentarii
Hansi Flick nu s-a abținut, după ce a aflat că Real Madrid va boicota și în acest an gala Balonului de Aur

Profimedia

Antrenorul FC Barcelona, Hansi Flick, a confirmat că va fi prezent la ceremonia Balonului de Aur 2025 de luni, de la Paris, pentru a „arata respect câştigătorilor”. Un răspuns cu tentă de ironie la boicotul Realului Madrid de anul trecut. Lamine Yamal, unul dintre favoriţii la Balonul de Aur, va fi şi el prezent.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anul trecut, Real Madrid a marcat ceremonia Balonului de Aur prin absenţa sa, boicotând evenimentul, madrilenii fiind supăraţi că vedeta lor Vinicius nu a câştigat. Echipa madrilenă s-a declarat la acea vreme „nerespectată” de către organizatorii ceremoniei.

Ce a spus Hansi Flick după ce a aflat că Real Madrid va boicota gala Balonului de Aur

În cadrul conferinţei de presă de sâmbătă, înaintea meciului Barça-Getafe, antrenorul german a confirmat că va fi prezent la ceremonia de decernare a Balonului de Aur, luni, la Paris, indiferent de zvonurile care circulă în culise cu privire la numele câştigătorului, care preced de obicei ceremonia, notează news.ro.

„Nu ştiu dacă îl vom vedea vreodată pe Lamine Yamal câştigând Balonul de Aur, dar cred că da. Acum suntem nominalizaţi şi oricine este nominalizat merită acest lucru. Trebuie să fim acolo şi să arătăm respect câştigătorilor, este extrem de important”, a comentat Flick.

În ciuda şanselor reduse de a fi încununat cu titlul de cel mai bun antrenor al sezonului, după un sezon 2024-2025 istoric din partea lui Luis Enrique, antrenorul Paris Saint-Germain (cu patru titluri în total, inclusiv Liga Campionilor), Hansi Flick va face totuşi deplasarea însoţit de Lamine Yamal, în plină competiţie cu Ousmane Dembélé pentru Balonul de Aur.

Reclamă
Reclamă

Raphinha şi Pau Cubarsi vor fi, de asemenea, prezenţi. Pedri şi Lewandowski vor fi singurii nominalizaţi de la Barcelona care nu vor face deplasarea la Paris.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova - investigație BBC
Observator
Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova - investigație BBC
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet
Fanatik.ro
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet
19:59
VIDEOTondela – Estrela 0-0. Ianis Stoica a jucat 63 de minute
19:54
VideoJurnal Antena Sport | Mare e viteza!
19:51
VideoJurnal Antena Sport | Stai, că te prind
19:22
LIVE TEXTCFR Cluj – UTA Arad 1-1. Biliboc restabilește egalitatea. Debut pentru Slimani și Zouma în Gruia
19:18
Rapid – Hermannstadt LIVE TEXT (21:00). Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele de start
18:51
Paul Papp, la pământ după ce Petrolul a pierdut un nou meci în Liga 1: „Îmi vine să plâng”
Vezi toate știrile
1 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 2 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 3 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” 6 VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca