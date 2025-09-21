Hansi Flick nu s-a abținut, după ce a aflat că Real Madrid va boicota și în acest an gala Balonului de Aur - Antena Sport

Antrenorul FC Barcelona, Hansi Flick, a confirmat că va fi prezent la ceremonia Balonului de Aur 2025 de luni, de la Paris, pentru a „arata respect câştigătorilor”. Un răspuns cu tentă de ironie la boicotul Realului Madrid de anul trecut. Lamine Yamal, unul dintre favoriţii la Balonul de Aur, va fi şi el prezent.

Anul trecut, Real Madrid a marcat ceremonia Balonului de Aur prin absenţa sa, boicotând evenimentul, madrilenii fiind supăraţi că vedeta lor Vinicius nu a câştigat. Echipa madrilenă s-a declarat la acea vreme „nerespectată” de către organizatorii ceremoniei.

Ce a spus Hansi Flick după ce a aflat că Real Madrid va boicota gala Balonului de Aur

În cadrul conferinţei de presă de sâmbătă, înaintea meciului Barça-Getafe, antrenorul german a confirmat că va fi prezent la ceremonia de decernare a Balonului de Aur, luni, la Paris, indiferent de zvonurile care circulă în culise cu privire la numele câştigătorului, care preced de obicei ceremonia, notează news.ro.

„Nu ştiu dacă îl vom vedea vreodată pe Lamine Yamal câştigând Balonul de Aur, dar cred că da. Acum suntem nominalizaţi şi oricine este nominalizat merită acest lucru. Trebuie să fim acolo şi să arătăm respect câştigătorilor, este extrem de important”, a comentat Flick.

În ciuda şanselor reduse de a fi încununat cu titlul de cel mai bun antrenor al sezonului, după un sezon 2024-2025 istoric din partea lui Luis Enrique, antrenorul Paris Saint-Germain (cu patru titluri în total, inclusiv Liga Campionilor), Hansi Flick va face totuşi deplasarea însoţit de Lamine Yamal, în plină competiţie cu Ousmane Dembélé pentru Balonul de Aur.