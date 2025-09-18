"Îl vedeți pe Cristi Chivu la națională?" Ioan Andone a dat răspunsul pe loc! Mesaj despre antrenorul lui Inter - Antena Sport

Ioan Andone a vorbit despre Cristi Chivu. Declarația vine după ce românul a debutat cu dreptul în grupa principală de UEFA Champions League.

Inter-ul lui Cristi Chivu s-a impus în fața celor de la Ajax, în prima etapă a noului sezon de Champions League. Cu scorul de 2-0 s-a impus finalista sezonului trecut.

Ce a spus Ioan Andone despre Cristi Chivu

După meci, Ioan Andone l-a lăudat pe Cristi Chivu, pentru prestația elevilor săi. Acesta este de părere că Inter a jucat bine și în derby-ul cu Juventus, pierdut dramatic cu scorul de 3-4.

Totuși, Ioan Andone a menționat faptul că echipei lui Cristi Chivu îi va fi dificil să ajungă până în finala Champions League.

Nu în ultimul rând, Ioan Andone a vorbit și despre posibilitatea ca antrenorul lui Inter să devină, în viitor, selecționerul echipei naționale. Fostul jucător nu crede că acesta va accepta o propunere din partea Federației Române de Fotbal.