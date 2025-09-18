"Îl vedeți pe Cristi Chivu la națională?" Ioan Andone a dat răspunsul pe loc! Mesaj despre antrenorul lui Inter - Antena Sport

Ioan Andone a vorbit despre Cristi Chivu. Declarația vine după ce românul a debutat cu dreptul în grupa principală de UEFA Champions League.
Inter-ul lui Cristi Chivu s-a impus în fața celor de la Ajax, în prima etapă a noului sezon de Champions League. Cu scorul de 2-0 s-a impus finalista sezonului trecut.
Ce a spus Ioan Andone despre Cristi Chivu
După meci, Ioan Andone l-a lăudat pe Cristi Chivu, pentru prestația elevilor săi. Acesta este de părere că Inter a jucat bine și în derby-ul cu Juventus, pierdut dramatic cu scorul de 3-4.
Totuși, Ioan Andone a menționat faptul că echipei lui Cristi Chivu îi va fi dificil să ajungă până în finala Champions League.
Nu în ultimul rând, Ioan Andone a vorbit și despre posibilitatea ca antrenorul lui Inter să devină, în viitor, selecționerul echipei naționale. Fostul jucător nu crede că acesta va accepta o propunere din partea Federației Române de Fotbal.
“Mi-a părut atât de rău cu a pierdut cu Juventus. Am văzut și meciul cu Udinese, se întâmplă şi accidente, cu Juventus au jucat bine. Şi acum au jucat bine, cu toate că Ajax, mama ce echipă bună. Încet, încet Ajaxul urcă.
(n.r. Îl vedeţi pe Chivu să se bată la Champions League?) Greu de crezut. E altceva, e altceva, cu Chivu, aşteptăm să vedem. Mi-aş dori să-l văd în finală, asta mi-aș dori eu, ca român, ca fost fotbalist.
(n.r. Sau să ia titlul în Italia?) Ar fi ideal, dar Napoli e foarte tare. Încă nu poţi să spui de un stil Chivu. Eu cred că s-a impus, nu pot să spun ce stil are încă, dar cred că s-a impus, nu a antrenat atât de mult să fac o comparatie, vedem după primul an.
Dacă reușește la Inter, poate nu să ia campionatul, să aibă un parcurs foarte bun în UCL şi să aibă o clasare în primele 3, cred că e in regula. Primul an la o echipa de top.
(n.r. Îl vedeti pe viitor la naţională?) Nu cred că vine, el putea acum să vină. Putea să vină la Rapid, am înţeles că au fost negocieri cu Rapid şi n-a acceptat”, a spus Ioan Andone, în exclusivitate pentru AntenaSport.
