Ilkay Gundogan a fost prezentat oficial de Galatasaray - Antena Sport

Ilkay Gundogan a fost prezentat oficial de Galatasaray

Fotbal extern | Ilkay Gundogan a fost prezentat oficial de Galatasaray

Ilkay Gundogan a fost prezentat oficial de Galatasaray

Publicat: 3 septembrie 2025, 0:12

Ilkay Gundogan a fost prezentat oficial de Galatasaray

Ilkay Gundogan, în Istanbul / Facebook

Mijlocaşul german Ilkay Gündogan, în vârstă de 34 de ani, s-a transferat marţi la Galatasaray de la Manchester City, club cu care a câştigat Liga Campionilor în calitate de căpitan în 2023.

„A fost semnat un contract cu jucătorul, valabil până la sfârşitul sezonului 2026/2027”, a anunţat Galatasaray într-un comunicat.

Ilkay Gundogan a semnat cu Galatasaray

Nu se va plăti nicio indemnizaţie de transfer, a precizat clubul turc, notează news.ro.

Fostul internaţional şi căpitan al Germaniei (82 de selecţii, 19 goluri) s-a întors la Manchester City anul trecut, după un sezon petrecut la Barcelona. Jucătorul de origine turcă câştigase anterior cinci titluri în Premier League echipa lui Pep Guardiola între 2016 şi 2023.

Gündogan, care s-a remarcat în Bundesliga cu Borussia Dortmund (2011-2016), va juca la Galatasaray alături de Leroy Sané, fostul său coechipier din naţionala Germaniei.

