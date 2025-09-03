Ilkay Gundogan a fost prezentat oficial de Galatasaray - Antena Sport

Mijlocaşul german Ilkay Gündogan, în vârstă de 34 de ani, s-a transferat marţi la Galatasaray de la Manchester City, club cu care a câştigat Liga Campionilor în calitate de căpitan în 2023.
„A fost semnat un contract cu jucătorul, valabil până la sfârşitul sezonului 2026/2027”, a anunţat Galatasaray într-un comunicat.
Ilkay Gundogan a semnat cu Galatasaray
Nu se va plăti nicio indemnizaţie de transfer, a precizat clubul turc, notează news.ro.
Fostul internaţional şi căpitan al Germaniei (82 de selecţii, 19 goluri) s-a întors la Manchester City anul trecut, după un sezon petrecut la Barcelona. Jucătorul de origine turcă câştigase anterior cinci titluri în Premier League echipa lui Pep Guardiola între 2016 şi 2023.
Gündogan, care s-a remarcat în Bundesliga cu Borussia Dortmund (2011-2016), va juca la Galatasaray alături de Leroy Sané, fostul său coechipier din naţionala Germaniei.
- Edi Iordănescu a dezvăluit discuţiile pe care le-a purtat cu Ianis Hagi pentru transferul românului la Legia!
- Un jucător de la națională, pe lista lui Edi Iordănescu la Legia! “Ținta” românului, după refuzul lui Ianis Hagi
- Raul Albiol a semnat cu Pisa! Va fi coechipier cu Marius Marin
- Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
- Un oficial de la Standard Liege n-are dubii privind demiterea lui Rednic: “Fie mă încăpățânam, fie recunoșteam”