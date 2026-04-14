Imagini emoționante. Răzvan Lucescu, îmbrățișat de jucători la revenirea în Grecia

Fotbalul românesc a fost în doliu după dispariția legendarului antrenor Mircea Lucescu, care s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Fiul său, Răzvan Lucescu, a revenit în Grecia, iar ieri a fost la primul antrenament al echipei.

În Vinerea Mare, Răzvan Lucescu și-a condus tatăl pe ultimul drum, într-o ceremonie emoționantă. La scurt timp după înmormântare, tehnicianul a revenit în Grecia, unde și-a reluat activitatea la PAOK. Luni, în a doua zi de Paște, acesta a fost prezent la primul antrenament al echipei, în vederea derby-ului crucial cu AEK, programat pe 19 aprilie.

Momentul revederii cu jucătorii a fost unul încărcat emoțional. Fotbaliștii l-au îmbrățișat pe rând pe Răzvan Lucescu înainte de startul ședinței de pregătire. Imaginile au fost publicate pe canalul oficial al clubului din Salonic.

Înainte de a pleca în România, în ciuda situației delicate, Răzvan Lucescu le-a transmis clar elevilor săi să rămână concentrați pe obiectivele echipei și să nu facă deplasarea în România pentru funeralii.



Cu cinci etape rămase de disputat, PAOK ocupă locul secund, cu 58 de puncte, fiind în plină luptă pentru titlu. Urmează confruntarea directă cu liderul AEK, care are 63 de puncte, în timp ce Olympiakos se află pe poziția a treia, la egalitate de puncte cu formația antrenată de Răzvan Lucescu.