Imagini emoționante. Răzvan Lucescu, îmbrățișat de jucători la revenirea în Grecia

Radu Constantin Publicat: 14 aprilie 2026, 10:27

Fotbalul românesc a fost în doliu după dispariția legendarului antrenor Mircea Lucescu, care s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Fiul său, Răzvan Lucescu, a revenit în Grecia, iar ieri a fost la primul antrenament al echipei.

În Vinerea Mare, Răzvan Lucescu și-a condus tatăl pe ultimul drum, într-o ceremonie emoționantă. La scurt timp după înmormântare, tehnicianul a revenit în Grecia, unde și-a reluat activitatea la PAOK. Luni, în a doua zi de Paște, acesta a fost prezent la primul antrenament al echipei, în vederea derby-ului crucial cu AEK, programat pe 19 aprilie.

Momentul revederii cu jucătorii a fost unul încărcat emoțional. Fotbaliștii l-au îmbrățișat pe rând pe Răzvan Lucescu înainte de startul ședinței de pregătire. Imaginile au fost publicate pe canalul oficial al clubului din Salonic.

Înainte de a pleca în România, în ciuda situației delicate, Răzvan Lucescu le-a transmis clar elevilor săi să rămână concentrați pe obiectivele echipei și să nu facă deplasarea în România pentru funeralii.


Cu cinci etape rămase de disputat, PAOK ocupă locul secund, cu 58 de puncte, fiind în plină luptă pentru titlu. Urmează confruntarea directă cu liderul AEK, care are 63 de puncte, în timp ce Olympiakos se află pe poziția a treia, la egalitate de puncte cu formația antrenată de Răzvan Lucescu.

Recomandări

Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Citește și:
"Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială
Observator
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”. Exclusiv
Fanatik.ro
12:23

Presa din Israel anunță următoarea destinație a lui Ofri Arad. Ce echipă îl vrea
12:18

Rafa Benitez, uimit de cum a scos-o Cristi Chivu pe Inter dintr-o situaţie extremă: “Să nu uităm asta!”
12:09

Absență-surpriză din lotul lui Real Madrid pentru returul cu Bayern Munchen. Lovitură pentru Alvaro Arbeloa
12:02

România – Ţara Galilor, amical spectaculos pentru tricolori, pe 6 iunie. Unde se va disputa
11:42

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali
11:35

Marius Șumudică a dat verdictul în lupta la titlu după “U” Cluj – Univ. Craiova: “Au șanse foarte mari”
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face” 3 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 4 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 5 U Cluj – U Craiova 4-0. Oltenii, înfrângere ruşinoasă! Ardelenii au câştigat disputa pentru şefia Ligii 1! 6 Faza care nu s-a văzut la Como – Inter. Chivu a „explodat” pe bancă, Fabregas a sărit și el: „Calmează-te”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu