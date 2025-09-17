Juventus a pus ochii pe o vedetă de la Manchester City! Jucătorul care e așteptat în Serie A - Antena Sport

Închide meniul
Juventus a pus ochii pe o vedetă de la Manchester City! Jucătorul care e așteptat în Serie A

Alex Ioniță Publicat: 17 septembrie 2025, 21:33

Juventus a pus ochii pe o vedetă de la Manchester City! Jucătorul care e așteptat în Serie A

âDupă transferul din postura de jucător liber de contract al belgianului Kevin de Bruyne la Napoli, Juventus Torino încearcă să realizeze un demers similar prin abordarea lui Bernardo Silva, dacă acesta din urmă alege să părăsească gruparea Manchester City, conform Football Italia.

Internaţionalul portughez se află sub contract cu formaţia de pe Etihad Stadium până în iunie 2026, astfel că în câteva luni ar putea negocia un transfer din postura de jucător liber vara viitoare.

Juventus a pus ochii pe Bernardo Silva, vedeta lui Manchester City

Potrivit Tuttosport, Juventus Torino pregăteşte terenul pentru o posibilă lansare a campaniei 2026-2027, notează agerpres.ro.

Clubul torinez a fost inspirat de poveştile de succes ale clubului Napoli cu De Bruyne, de asemenea de la Manchester City, iar AC Milan l-a ales pe Luka Modric, tot liber de contract, de la Real Madrid.

Bernardo Silva şi-a aniversat în august cea de-a 31-a aniversare, astfel că el mai are mult de jucat ceea ce ar putea reprezenta un impact pentru cariera sa transferul în Serie A.

Silva are 103 selecţii la naţionala Portugaliei şi este la Manchester City din anul 2017, când a venit printr-un transfer în valoare de 50 de milioane de euro de la AS Monaco.

Juventus speră că jucătorul încă are foame de trofee la finalul sezonului pentru a căuta o provocare în Serie A, decât să meargă în Major League Soccer în SUA sau în liga saudită.

