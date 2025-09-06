"L-am ajutat să obţină oferta!" Cine a contribuit la transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: "Nu e un pas în spate" - Antena Sport

Închide meniul
“L-am ajutat să obţină oferta!” Cine a contribuit la transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: “Nu e un pas în spate”

Publicat: 6 septembrie 2025, 15:48

L-am ajutat să obţină oferta! Cine a contribuit la transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor: Nu e un pas în spate

Ianis Hagi / Profimedia

Ianis Hagi (26 de ani) s-a transferat la Alanyaspor, în Turcia, după despărţirea de Rangers de la finalul sezonului trecut. Ciprian Marica a vorbit despre mutarea internaţionalului român şi a dezvăluit că l-a ajutat să obţină această ofertă din partea lui Alanyaspor.

Ciprian Marica a evoluat în Turcia, la Konyaspor. În vara anului 2014, el a semnat din postura de jucător liber de contract, după plecarea de la Getafe. Acolo, Marica a evoluat timp de mai bine de un an.

Ciprian Marica l-a ajutat pe Ianis Hagi să semneze cu Alanyaspor

Fostul atacant al naţionalei României cunoaşte astfel campionatul Turciei şi a putut să îi ofere o mână de ajutor lui Ianis Hagi. Ciprian Marica speră ca fiul lui Gică Hagi să aibă succes şi nu consideră că această mutare reprezintă un pas în spate pentru cariera sa.

Ba mai mult, Marica este de părere că în Turcia, Ianis Hagi va avea parte de vizibilitate bună şi că internaţionalul român a luat în calcul şi condiţiile contractuale, atunci când a decis să meargă în Turcia:

“Am contribuit, l-am ajutat să obţină oferta din Turcia. Sper să fie cu noroc şi să îi meargă bine. Turcia e un campionat puternic, cu echipe în Champions League, cu echipe bune.

Nu cred că e un pas în spate. E un campionat care îi oferă vizbilitate bună şi o perspectivă bună. Iar condiţiile contractuale sunt foarte bune, nu putea să le neglijeze”, a declarat Ciprian Marica.

  • 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.com
  • 47 de selecţii are Ianis Hagi la naţionala României, pentru care a marcat de 6 ori
  • Viitorul, Fiorentina, Genk, Alaves şi Rangers sunt echipele la care a evoluat Ianis Hagi în cariera sa
