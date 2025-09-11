Lamine Yamal, Balonul de Aur din 2025? Verdictul lui Max Verstappen pentru jurnaliștii din Spania - Antena Sport

Max Verstappen, cvadruplul campion mondial din Formula 1, le-a acordat un interviu amplu jurnaliștilor iberici de la Mundo Deportivo. Pe lângă subiectele din cariera sa de pilot, olandezul a vorbit și despre fotbal, mai exact despre Balonul de Aur de anul acesta.

Cel care a câștigat recent Marele Premiu al Italiei a fost întrebat inclusiv dacă Lamine Yamal merită să câștige prestigiosul trofeu individual.

Verstappen nu vede un câștigător clar pentru Ballon d’Or

Batavul de 27 de ani este un fan declarat al celor de la Barcelona, însă acest aspect nu îl face să îl considere pe starul de 18 ani al catalanilor drept câștigătorul distincției din acest an. În plus, Max e de părere că odată cu ieșirea din scena mare a lui Leo Messi și Cristiano Ronaldo, nu mai există în prezent un fotbalist care să iasă atât de mult în evidență încât să fie favorit la Ballon d’Or. Cu toate acestea, Verstappen a ținut să se arate extrem de impresionat de ce face Yamal la vârsta sa.

De altfel, olandezul a fost și el unul dintre sportivii care s-au făcut remarcați “prematur” pe ramura lor. Verstappen și-a făcut debutul în “Marele Circ” la doar 17 ani, la Marele Premiu al Australiei din 2015, deținând în continuare recordul pentru cel mai tânăr pilot din istorie.

“Ce face e impresionat pentru vârsta lui, huh? E incredibil. (n.r. întrebat dacă Yamal va câștiga următorul Balon de Aur) Uite, e adevărat că a fost cucerit de cei mai buni, dar sincer, acum, după era lui Messi și a lui Cristiano Ronaldo, nu mai e un câștigător clar.