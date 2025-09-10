Laurențiu Reghecampf, prima performanță pe banca lui Al Hilal Omdurman! Ce a reușit echipa românului - Antena Sport

Antrenorul român Laurenţiu Reghecampf s-a calificat cu echipa sudaneză Al Hilal Omdurman în semifinalele Cupei CECAFA Kagame, miercuri, după ce a dispus cu 3-1 de formaţia Kator (Sudanul de Sud).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kindness Cole (12), Sunday Adetunji (17) şi Taiwo Akire (18) au marcat pentru Al Hilal, care a câştigat Grupa C, cu 5 puncte (5-3).

Laurențiu Reghecampf a reușit prima performanță pe banca lui Al Hilal Omdurman

Pe locul secund s-a clasat formaţia somaleză Mogadishu City, cu 5 puncte (3-2), Madani (Sudan) a avut 2 puncte, iar Kator tot 2 puncte, notează agerpres.ro.

Cupa CECAFA este o competiţie rezervată echipelor din Consiliul Federaţiilor din Africa de Est şi Centrală.

În semifinale s-au calificat câştigătoarele celor trei grupe, Singida Black Stars (Tanzania), APR (Rwanda) şi Al Hilal, precum şi cea mai bună formaţie de pe locul al doilea, Kinondoni MC (Tanzania).