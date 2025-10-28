Leo Messi, provocat să numească "GOAT-urile" din alte sporturi. Argentinianul a făcut referire și la Maradona - Antena Sport

Leo Messi a acordat un interviu unui jurnalist de la NBC News, în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, printre altele și cel legat de participarea sa la Cupa Mondială din 2026. Decarul naționalei Argentinei a fost de asemenea provocat să numească sportivi care se încadrează în categoria “GOAT” (n.r. cel mai mare din toate timpurile) pe care îi admiră sau pe care i-a studiat.
Messi s-a rezumat la trei sporturi, numind din fiecare categorie mai mult de un jucător, excepție făcând fotbalul, unde a vorbit despre cum îl vedeau argentinienii pe Diego Maradona. “La Pulga” a mai discutat despre cei mai mari jucători din tenis și din baschet și a numit câte trei sportivi.
Leo Messi, cuvinte mari pentru cei mai mari sportivi din istorie
Jucătorul care a fost numit “GOAT” inclusiv de realizatorul interviului, jurnalistul Tom Llamas, a vorbit despre “Big 3”-ul din tenis, format din Rafa Nadal, Roger Federer și Novak Djokovic. Atunci când s-a referit la sportul de pe parchet, Messi i-a numit pe Michael Jordan, Stephen Curry și LeBron James. Merită menționat că Leo nu a respectat neapărat întrebarea jurnalistului, ținând cont că la statutul de “GOAT” ar trebui să se încadreze un singur jucător per fiecare sport.
“Pentru noi, argentinienii, Maradona a fost mereu cel mai mare idol, cel care a primit cea mai multă admirație pentru tot ce a însemnat pentru noi. Eram mic și l-am văzut jucând live. Diego era deasupra tuturor.
Când vine vorba de alte sporturi, evident că cred că același lucru s-a întâmplat cu Jordan. Admir mult jucători de tenis precum Federer, Rafa și Djokovic. Cred că toți 3 au făcut competiția mult mai mare decât era. Au concurat atât de mult pentru a fi cei mai buni și faptul că au fost atât de aproape unul pe altul a făcut totul să fie fantastic.
Nu știu. Sunt sigur că uit mulți sportivi, dar doar pentru a-i menționa pe câțiva, cred că aș merge cu cei pe care i-am zis. Dacă ar mai fi să spun din baschet, i-aș numi pe LeBron, Steph, cei mai buni. Sunt jucători pe care îi admir mult și cred că ei au dat mult sportului, fiecare în felul său. Iată câteva nume“, a spus argentinianul într-un interviu pentru NBC News.
- Coşmar pentru Alexandru Maxim și Deian Sorescu în Turcia. Au fost învinși cu 0-4
- Tragedie în Spania. Fotbalistul a murit la 15 ani, s-a decretat zi de doliu
- Golul lui Vlad Dragomir nu a fost suficient cu Omonia. Cu cât a pierdut Pafos FC
- Românul Cristi Chivu pregăteşte un transfer de la Real Madrid. Afacerea surpriză anunţată în presa din Italia
- Câţi bani sunt în conturile clubului Genoa? Datoriile pe care Dan Şucu trebuie să le plătească