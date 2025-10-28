Leo Messi, provocat să numească "GOAT-urile" din alte sporturi. Argentinianul a făcut referire și la Maradona - Antena Sport

Leo Messi a acordat un interviu unui jurnalist de la NBC News, în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, printre altele și cel legat de participarea sa la Cupa Mondială din 2026. Decarul naționalei Argentinei a fost de asemenea provocat să numească sportivi care se încadrează în categoria “GOAT” (n.r. cel mai mare din toate timpurile) pe care îi admiră sau pe care i-a studiat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Messi s-a rezumat la trei sporturi, numind din fiecare categorie mai mult de un jucător, excepție făcând fotbalul, unde a vorbit despre cum îl vedeau argentinienii pe Diego Maradona. “La Pulga” a mai discutat despre cei mai mari jucători din tenis și din baschet și a numit câte trei sportivi.

Leo Messi, cuvinte mari pentru cei mai mari sportivi din istorie

Jucătorul care a fost numit “GOAT” inclusiv de realizatorul interviului, jurnalistul Tom Llamas, a vorbit despre “Big 3”-ul din tenis, format din Rafa Nadal, Roger Federer și Novak Djokovic. Atunci când s-a referit la sportul de pe parchet, Messi i-a numit pe Michael Jordan, Stephen Curry și LeBron James. Merită menționat că Leo nu a respectat neapărat întrebarea jurnalistului, ținând cont că la statutul de “GOAT” ar trebui să se încadreze un singur jucător per fiecare sport.

“Pentru noi, argentinienii, Maradona a fost mereu cel mai mare idol, cel care a primit cea mai multă admirație pentru tot ce a însemnat pentru noi. Eram mic și l-am văzut jucând live. Diego era deasupra tuturor.

Când vine vorba de alte sporturi, evident că cred că același lucru s-a întâmplat cu Jordan. Admir mult jucători de tenis precum Federer, Rafa și Djokovic. Cred că toți 3 au făcut competiția mult mai mare decât era. Au concurat atât de mult pentru a fi cei mai buni și faptul că au fost atât de aproape unul pe altul a făcut totul să fie fantastic.