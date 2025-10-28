Lionel Messi le dă emoţii argentinienilor! Anunţ despre participarea la World Cup 2026: "Este un vis" - Antena Sport

Lionel Messi, câştigător al Balonului de Aur de opt ori, a vorbit, într-un interviu pentru NBC, despre „dorinţa” sa de a participa la următoarea Cupă Mondială alături de Argentina. Însă el dă dovadă de prudenţă, explicând că nu va lua o decizie cu privire la participarea sa înainte de anul viitor.

World Cup 2026, competiţie găzduită de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic, va fi transmisă exclusiv în România în Universul Antena.

Lionel Messi, despre participarea la World Cup 2026: “Voi vedea dacă voi fi apt 100%”

„Sincer să fiu, ar fi extraordinar să pot participa la Cupa Mondială. Mi-ar plăcea să fiu în formă şi să joc un rol important pentru a-mi ajuta echipa, dacă voi fi acolo”, a declarat campionul mondial din 2022, a cărui ţară s-a calificat pentru prima Cupă Mondială cu 48 de echipe.

Messi a disputat în septembrie cu echipa sa naţională ultimul meci important pe teren propriu, o victorie cu 3-0 împotriva Venezuelei, în care a marcat două goluri. Messi deţine recordul de selecţii (195) şi goluri (114) cu Albiceleste.

„Când va începe pregătirea pentru sezonul viitor cu Inter Miami, voi evalua situaţia zi de zi şi voi vedea dacă pot fi 100% apt, dacă pot fi util echipei, naţionalei, şi apoi voi lua o decizie”, a explicat el.