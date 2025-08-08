Lovitură pentru Barcelona! Ce se va întâmpla la primul meci din Champions League - Antena Sport

Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, şi secundul său, Marcus Sorg, au fost amendaţi cu câte 20.000 de euro (23.320 de dolari) fiecare şi suspendaţi pentru un meci în competiţiile UEFA pentru abatere disciplinară, a anunţat vineri Comisia de disciplină a forului fotbalistic european, scrie Reuters.
Flick s-a manifestat furios din cauza mai multor decizii ale arbitrilor în înfrângerea echipei sale cu 4-3 în semifinalele Ligii Campionilor în faţa lui Inter Milano, în luna mai, lucru care i-a împiedicat pe catalani să ajungă în prima finală a acestei competiţii din ultimii zece ani.
Barcelona a primit o nouă lovitură
Sancţiunile vor intra în vigoare imediat, excluzându-i pe ambii tehnicieni de pe banca echipei pentru startul Ligii Campionilor din acest sezon, notează agerpres.ro.
Într-o decizie separată, UEFA i-a amendat pe atacanţii Barcelonei, Lamine Yamal şi Robert Lewandowski cu câte 5.000 de euro fiecare pentru nerespectarea instrucţiunilor unui ofiţer antidoping şi pentru neprezentarea imediată la un punct de recoltare probe la acelaşi meci.
Clubul a fost, de asemenea, amendat cu 5.250 de euro pentru că fanii au aruncat obiecte şi cu 2.500 de euro pentru aprinderea de artificii în timpul meciului. Inter a fost amendat cu 22.000 de euro pentru că suporterii săi au blocat pasajele publice şi cu încă 11.500 de euro pentru că au aprins artificii.
Probleme pentru Barcelona înaintea noului sezon! Robert Lewandowski s-a accidentat
Robert Lewandowski s-a accidentat chiar înaintea meicului amical pentru Trofeul Gamper, ultimul meci de pregătire al catalanilor înaintea debutului în noul sezon din La Liga.
Polonezul are probleme la bicepsul femural al piciorului stâng, motiv pentru care va rata acest meci. Din nefericire, echipa medicală a celor de la Barcelona nu a stabilit încă perioada în care atacantul polonez va fi indisponibil.
