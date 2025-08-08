Probleme pentru Barcelona înaintea noului sezon! Robert Lewandowski s-a accidentat - Antena Sport

Robert Lewandowski s-a accidentat chiar înaintea meicului amical pentru Trofeul Gamper, ultimul meci de pregătire al catalanilor înaintea debutului în noul sezon din La Liga.
Polonezul are probleme la bicepsul femural al piciorului stâng, motiv pentru care va rata acest meci. Din nefericire, echipa medicală a celor de la Barcelona nu a stabilit încă perioada în care atacantul polonez va fi indisponibil.
Robert Lewandowski s-a accidentat înaintea Trofeului Gamper
Atacantul polonez Robert Lewandowski este accidentat şi nu va putea evolua pentru FC Barcelona în Trofeul Joan Gamper, tradiţionalul meci pe care echipa spaniolă îl dispută în faţa propriilor suporteri înaintea startului noului sezon, informează EFE, potrivit agerpres.ro.
Clubul catalan a anunţat vineri că Lewandowski a acuzat probleme la bicepsul femural al piciorului stâng, iar echipa medicală a Barcelonei nu a stabilit încă perioada indisponibilităţii sale.
Robert Lewandowski (36 ani) este golgheterul lui FC Barcelona, iar antrenorul Hansi Flick are două opţiuni pentru înlocuirea sa: spaniolul Ferran Torres şi englezul Marcus Rashford, ultimul fiind transferat recent de la Manchester United.
FC Barcelona va întâlni duminică seara în meciul pentru Trofeul Joan Gamper echipa italiană Como, antrenată de Cesc Fabregas, fostul jucător al clubului catalan.
Al-Nassr s-a înțeles cu Inigo Martinez
Fabrizio Romano a anunțat, în decursul zilei de 7 august, celebrul „Here we go!”, în cazul lui Inigo Martinez. Acesta va semna un contract valabil pe un sezon cu Al-Nassr, cu opțiune de prelungire pe încă un an.
Martinez a ajuns la Barcelona în vara lui 2023, după despărțirea de Athletic Bilbao. De atunci a adunat 71 de partide în tricoul „blaugrana”, în care a marcat 3 goluri și a oferit 6 pase decisive.