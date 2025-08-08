Probleme pentru Barcelona înaintea noului sezon! Robert Lewandowski s-a accidentat - Antena Sport

Robert Lewandowski s-a accidentat chiar înaintea meicului amical pentru Trofeul Gamper, ultimul meci de pregătire al catalanilor înaintea debutului în noul sezon din La Liga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Polonezul are probleme la bicepsul femural al piciorului stâng, motiv pentru care va rata acest meci. Din nefericire, echipa medicală a celor de la Barcelona nu a stabilit încă perioada în care atacantul polonez va fi indisponibil.

Robert Lewandowski s-a accidentat înaintea Trofeului Gamper

Atacantul polonez Robert Lewandowski este accidentat şi nu va putea evolua pentru FC Barcelona în Trofeul Joan Gamper, tradiţionalul meci pe care echipa spaniolă îl dispută în faţa propriilor suporteri înaintea startului noului sezon, informează EFE, potrivit agerpres.ro.

Clubul catalan a anunţat vineri că Lewandowski a acuzat probleme la bicepsul femural al piciorului stâng, iar echipa medicală a Barcelonei nu a stabilit încă perioada indisponibilităţii sale.

Robert Lewandowski (36 ani) este golgheterul lui FC Barcelona, iar antrenorul Hansi Flick are două opţiuni pentru înlocuirea sa: spaniolul Ferran Torres şi englezul Marcus Rashford, ultimul fiind transferat recent de la Manchester United.