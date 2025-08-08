Probleme pentru Barcelona înaintea noului sezon! Robert Lewandowski s-a accidentat - Antena Sport

Închide meniul
Probleme pentru Barcelona înaintea noului sezon! Robert Lewandowski s-a accidentat

Probleme pentru Barcelona înaintea noului sezon! Robert Lewandowski s-a accidentat

Probleme pentru Barcelona înaintea noului sezon! Robert Lewandowski s-a accidentat

Publicat: 8 august 2025, 14:42

Probleme pentru Barcelona înaintea noului sezon! Robert Lewandowski s-a accidentat

Robert Lewandowski / Profimedia

Robert Lewandowski s-a accidentat chiar înaintea meicului amical pentru Trofeul Gamper, ultimul meci de pregătire al catalanilor înaintea debutului în noul sezon din La Liga.

Polonezul are probleme la bicepsul femural al piciorului stâng, motiv pentru care va rata acest meci. Din nefericire, echipa medicală a celor de la Barcelona nu a stabilit încă perioada în care atacantul polonez va fi indisponibil.

Robert Lewandowski s-a accidentat înaintea Trofeului Gamper

Atacantul polonez Robert Lewandowski este accidentat şi nu va putea evolua pentru FC Barcelona în Trofeul Joan Gamper, tradiţionalul meci pe care echipa spaniolă îl dispută în faţa propriilor suporteri înaintea startului noului sezon, informează EFE, potrivit agerpres.ro.

Clubul catalan a anunţat vineri că Lewandowski a acuzat probleme la bicepsul femural al piciorului stâng, iar echipa medicală a Barcelonei nu a stabilit încă perioada indisponibilităţii sale.

Robert Lewandowski (36 ani) este golgheterul lui FC Barcelona, iar antrenorul Hansi Flick are două opţiuni pentru înlocuirea sa: spaniolul Ferran Torres şi englezul Marcus Rashford, ultimul fiind transferat recent de la Manchester United.

FC Barcelona va întâlni duminică seara în meciul pentru Trofeul Joan Gamper echipa italiană Como, antrenată de Cesc Fabregas, fostul jucător al clubului catalan.

Al-Nassr s-a înțeles cu Inigo Martinez

Fabrizio Romano a anunțat, în decursul zilei de 7 august, celebrul „Here we go!”, în cazul lui Inigo Martinez. Acesta va semna un contract valabil pe un sezon cu Al-Nassr, cu opțiune de prelungire pe încă un an.

Martinez a ajuns la Barcelona în vara lui 2023, după despărțirea de Athletic Bilbao. De atunci a adunat 71 de partide în tricoul „blaugrana”, în care a marcat 3 goluri și a oferit 6 pase decisive.

De menționat este faptul că fundașul de 34 de ani a adunat și 21 de selecții la echipa națională a Spaniei, în care a marcat un singur gol. În momentul de față, Inigo Martinez este cotat la suma de 5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 "A sclipit!" Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: "Cel mai mult" 3 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: "A distrus dușmanul" 4 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: "Împrumut cu opțiune de cumpărare" 5 FCSB – Drita 3-2. Revenire spectaculoasă a campioanei. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+4 6 Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2
