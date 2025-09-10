"Ne-am înţeles" Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena - Antena Sport

Marius Şumudică (54 de ani) este liber de contract după despărţirea de Rapid, de la finalul sezonului trecut. Şumudică a dus-o pe Rapid în play-off, dar nu a reuşit să îndeplinească obiectivul de a califica echipa în cupele europene.
Chiar dacă a fost în discuţii cu mai multe cluburi de atunci, Şumudică nu a semnat cu nimeni. Acum a anunţat că s-a înţeles cu o echipă din Asia. El tatonează şi varianta unei reveniri în Arabia Saudită. A precizat că dacă se înţelege cu o echipă din Arabia Saudită, va merge acolo. În caz contrar, va semna în Asia.
Marius Şumudică a anunţat că revine în antrenorat
”Deocamdată, sunt în discuții foarte avansate cu o echipă din Asia. Negociem. Ne-am înțeles, dar mai sunt niște detalii de pus la punct. Sunt două echipe de fapt, una din China și una din Arabia Saudită.
Sunt mici detalii. Dacă, între timp, mă înțeleg cu cei din Arabia voi da curs ofertei lor. Vreau să antrenez, nu vreau să mai stau acasă. Este o echipă de primă ligă, unde se intră foarte greu, pentru că acolo se duc nume mari.
Nu pot da nume. Ei au antrenor deja și nu e normal. Ar apărea imediat acolo și atunci s-ar supăra președintele pe mine. Nu e normal”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.
Marius Şumudică a pregătit-o pe Rapid de la sfârşitul lunii august 2024 până la finalul lunii mai 2025. A stat 38 de partide pe banca Rapidului, obţinând o medie de 1.55 puncte pe meci. A fost al doilea mandat ca antrenor principal al lui Şumudică la Rapid, după cel din perioada iunie 2010 – aprilie 2011. Atunci a pregătit-o pe Rapid în 32 de partide, cu o medie de 1.63 puncte pe meci.
În 2016, Marius Şumudică a luat titlul în România cu Astra Giurgiu. Din acea echipă a Astrei făceau parte Denis Alibec, atacant al FCSB-ului în prezent, şi Constantin Budescu. Şumudică le-a mai pregătit, printre altele, pe Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj, Al-Shabab sau Al-Raed.
- Laurențiu Reghecampf, prima performanță pe banca lui Al Hilal Omdurman! Ce a reușit echipa românului
- Zinedine Zidane, din ce în ce mai aproape să revină în antrenorat. Unde e mare favorit să ajungă
- Ronaldo și Szoboszlai, în prim-plan după duelul din preliminariile World Cup 2026. Ce s-a întâmplat la vestiare
- Nu le-a trecut supărarea! Spaniolii anunţă că Real Madrid va boicota şi ediţia din 2025 a Balonului de Aur
- Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Jose Mourinho. Domenico Tedesco a fost prezentat oficial