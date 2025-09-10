"Ne-am înţeles" Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena - Antena Sport

Marius Şumudică (54 de ani) este liber de contract după despărţirea de Rapid, de la finalul sezonului trecut. Şumudică a dus-o pe Rapid în play-off, dar nu a reuşit să îndeplinească obiectivul de a califica echipa în cupele europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă a fost în discuţii cu mai multe cluburi de atunci, Şumudică nu a semnat cu nimeni. Acum a anunţat că s-a înţeles cu o echipă din Asia. El tatonează şi varianta unei reveniri în Arabia Saudită. A precizat că dacă se înţelege cu o echipă din Arabia Saudită, va merge acolo. În caz contrar, va semna în Asia.

Marius Şumudică a anunţat că revine în antrenorat

”Deocamdată, sunt în discuții foarte avansate cu o echipă din Asia. Negociem. Ne-am înțeles, dar mai sunt niște detalii de pus la punct. Sunt două echipe de fapt, una din China și una din Arabia Saudită.

Sunt mici detalii. Dacă, între timp, mă înțeleg cu cei din Arabia voi da curs ofertei lor. Vreau să antrenez, nu vreau să mai stau acasă. Este o echipă de primă ligă, unde se intră foarte greu, pentru că acolo se duc nume mari.

Nu pot da nume. Ei au antrenor deja și nu e normal. Ar apărea imediat acolo și atunci s-ar supăra președintele pe mine. Nu e normal”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.