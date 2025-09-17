Meciul lui Vladislav Blănuță, întârziat din cauza alarmelor aeriene! Românul, titular în premieră la Dinamo Kiev - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 17 septembrie 2025, 19:29

Vladislav Blănuță a fost titluarizat în premieră la Dinamo Kiev, pentru duelul din deplasare cu Oleksandriya, din Cupa Ucrainei. Partida a fost însă întârziată cu o oră, din cauza unei alarme aeriene.

Având în vedere conflictul din Ucraina, meciurile de fotbal nu se pot disputa în timpul unor pericole. Astfel, în momentul în care alarmele aeriene sună, toate evenimentele sportive sunt oprite sau întârziate.

Oleksandriya – Dinamo Kiev, cu Vladislav Blănuță titular, întârziat din cauza alarmelor aeriene

Partida trebuia să înceapă la ora 18:00. Din cauza alarmei, duelul din Ucraina a început cu o oră întârziere.

Antrenorul lui Dinamo Kiev, Oleksandr Shovkovskyi, l-a titularizat pe Vladislav Blănuță pentru acest duel. Este primul meci în care atacantul este titular, de la momentul transferului.

Vladislav Blănuță este implicat într-un scandal uriaș în Ucraina. Fostul atacant de la FCU Craiova nu are liniște, din cauza unor mesaje pro-ruse postate pe rețelele de socializare.

