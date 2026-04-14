Moment uluitor într-un meci din Africa. Un jucător a pupat un arbitru după un gol de cascadorii râsului

Duelul din campionatul Egiptului dintre National Bank Egypt și Arab Contractors a oferit un moment cum rar se vede în fotbal. După ce un gol al gazdelor a fost validat de arbitrii de la VAR, un jucător nu a știut cum să se bucure și a decis să îl pupe pe cap pe centralul partdei, care nu a “gustat” gestul său.

Fotbalul oferă uneori momente extraordinare, dar și faze memorabile care nu surprind neapărat vreun gol sau o pasă superbă. Din a doua categorie face parte episodul care s-a petrecut într-un meci din play-out-ul campionatului din Egipt, intitulat Premier League.

Fază memorabilă într-un meci din Egipt

National Bank Egypt, ocupanta locului 2 din play-out, a dat pe teren propriu peste Arab Contractors, formație care se afla la doar patru puncte de zona retrogradării. Oaspeții aveau nevoie mai mare de puncte și au început bine meciul, deschizând scorul în minutul 5.

Repriza a doua le-a aparținut însă celor de la National Bank Egypt, care au egalat după un penalty acordat după intervenția VAR. Tot arbitrii din camera video au fost decisivi și la reușita de 2-1 a egipteanului Osama Faisal, care a fost analizată pentru o poziție suspectă de offside.

După ce cei din camera VAR au decis să valideze golul venit după o fază haotică, unul dintre coechipierii lui Faisal, Oufa, aflat chiar lângă arbitru, l-a pupat pe cap pe central. “Cavalerul fluierului” n-a fost mulțumit de gestul fotbalistului de la National Bank Egypt, care la rândul său nu a înțeles ce a făcut greșit.