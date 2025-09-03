Niciun șut, niciun gol! Vârful pe care Lucescu îl voia la națională are probleme în Spania - Antena Sport

Împrumutat de Oviedo la Cultural Leonesa, românul Daniel Paraschiv nu reușește să impresioneze nici măcar în Segunda División.

Atacantul venit în Spania de la Hermannstadt are deja probleme la noua sa echipă. Titular în primele trei meciuri ale sezonului, Paraschiv nu a marcat, nu a oferit nicio pasă de gol, iar Cultural Leonesa a pierdut toate jocurile (1-5 cu Burgos, 0-1 cu Almería și Sporting Gijón).

Cifre slabe pentru Daniel Paraschiv la Leonesa

La ultimul meci, 0-1 cu Sporting Gijón în deplasare, Daniel Paraschiv a fost schimbat încă din minutul 58! Vârful cu o selecție și un gol la echipa națională a avut cifre extrem de slabe: niciun șut la poartă, niciun dribling și doar 13 atingeri.

Cu o rundă înainte, la 0-1 cu Almería pe propriul teren, Paraschiv a fost de asemenea înlocuit devreme, în minutul 65. Nici atunci nu a reușit să expedieze vreun șut pe spațiul porții. Pe rețelele de socializare, fanii formației din León sunt nemulțumiți de prestațiile românului, mai ales că Leonesa, fără niciun punct și golaveraj 1-7, se află pe locul 21 (din 22) în campionat.