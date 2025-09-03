Niciun șut, niciun gol! Vârful pe care Lucescu îl voia la națională are probleme în Spania - Antena Sport

Închide meniul
Niciun șut, niciun gol! Vârful pe care Lucescu îl voia la națională are probleme în Spania

Ionuţ Axinescu Publicat: 3 septembrie 2025, 0:22

Niciun șut, niciun gol! Vârful pe care Lucescu îl voia la națională are probleme în Spania

Daniel Paraschiv (stânga) - Facebook Leonesa

Împrumutat de Oviedo la Cultural Leonesa, românul Daniel Paraschiv nu reușește să impresioneze nici măcar în Segunda División.

Atacantul venit în Spania de la Hermannstadt are deja probleme la noua sa echipă. Titular în primele trei meciuri ale sezonului, Paraschiv nu a marcat, nu a oferit nicio pasă de gol, iar Cultural Leonesa a pierdut toate jocurile (1-5 cu Burgos, 0-1 cu Almería și Sporting Gijón).

Cifre slabe pentru Daniel Paraschiv la Leonesa

La ultimul meci, 0-1 cu Sporting Gijón în deplasare, Daniel Paraschiv a fost schimbat încă din minutul 58! Vârful cu o selecție și un gol la echipa națională a avut cifre extrem de slabe: niciun șut la poartă, niciun dribling și doar 13 atingeri.

Cu o rundă înainte, la 0-1 cu Almería pe propriul teren, Paraschiv a fost de asemenea înlocuit devreme, în minutul 65. Nici atunci nu a reușit să expedieze vreun șut pe spațiul porții. Pe rețelele de socializare, fanii formației din León sunt nemulțumiți de prestațiile românului, mai ales că Leonesa, fără niciun punct și golaveraj 1-7, se află pe locul 21 (din 22) în campionat.

  • Anul trecut, Paraschiv s-a aflat în vizorul lui Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României.

Daniel Paraschiv la semnarea contractului cu Leonesa / Facebook Leonesa
Daniel Paraschiv la semnarea contractului cu Leonesa / Facebook Leonesa

Leonesa tocmai a transferat un atacant de meserie

În acest context, Paraschiv ar putea să-și piardă repede postul de titular. Cultural Leonesa a transferat pe ultima sută de metri, la final de mercato, un atacant cu un CV foarte bun pentru nivelul din Segunda División.

Paraschiv, cu tricoul său de la Leonesa / Facebook Leonesa
Paraschiv, cu tricoul său de la Leonesa / Facebook Leonesa

Rubén Sobrino, ultima oară la Cádiz, a semnat cu Leonesa și foarte probabil va fi titular în următoarele runde. Crescut de Real Madrid, Sobrino are în CV echipe precum Manchester City, Girona sau Valencia, fiind fost internațional U19 al Spaniei.

  • 700.000 de euro a plătit Oviedo pentru vârful român vara trecută.

  • 3 goluri a marcat Paraschiv pentru Oviedo în stagiunea trecută.

