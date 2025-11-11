"Nu mi se pare normal". Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei - Antena Sport

Închide meniul
"Nu mi se pare normal". Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei

Fotbal extern | "Nu mi se pare normal". Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei

“Nu mi se pare normal”. Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei

Publicat: 11 noiembrie 2025, 14:08

Nu mi se pare normal. Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei

Lamine Yamal, într-un meci al Spaniei/ Profimedia

Luis de la Fuente, selecţionerul Spaniei, a oferit prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei. Starul Barcelonei nu va evolua în duelurile campioanei Europei din această lună, cu Georgia şi Turcia, din preliminariile World Cup 2026.

Luis de la Fuente a luat decizia de a-l exclude din lot pe Lamine Yamal după ce acesta a aflat că jucătorul echipei FC Barcelona a fost supus luni unei proceduri invazive de radiofrecvenţă pentru a-şi trata o pubalgie, fără să informeze staff-ul echipei naţionale.

Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei

Luis de la Fuente a dezvăluit că şi el a fost surprins să afle faptul că Lamine Yamal nu a informat staff-ul naţionalei despre intervenţia la care a fost supus.

“Mie nu prea mi se pare normal. Nu am mai experimentat o astfel de situaţie. Aceste proceduri se fac în afara echipei naţionale, asta se întâmplă şi trebuie să acceptăm acest lucru.

Am fost surprins ca toţi ceilalţi, nu ai nicio ştire şi nu cunoşti niciun detaliu, ţi se spune de problemele de sănătate şi după eşti surprins”, a declarat Luis de la Fuente, conform marca.com.

Prin urmare, având în vedere următoarele meciuri, de la Tbilisi împotriva Georgiei, sâmbăta viitoare, şi de la Sevilla împotriva Turciei, marţi, 18 noiembrie, De la Fuente l-a retras pe Lamine Yamal din lot, iar jucătorul se va întoarce marţi la Barcelona pentru a se trata la clubul său.

Selecţionerul Luis de la Fuente l-a convocat în locul lui Lamine Yamal pe atacantul Jorge de Frutos, colegul lui Andrei Raţiu la echipa Rayo Vallecano, care şi-a făcut debutul internaţional pe 7 august, împotriva Turciei.

Comunicatul naţionalei Spaniei după excluderea din lot a lui Lamine Yamal

Serviciile Medicale ale RFEF doresc să îşi exprime surpriza şi disconfortul după ce au aflat luni, 10 noiembrie, la ora 13:47, în ziua în care a început cantonamentul oficial al echipei naţionale că jucătorul Lamine Yamal a fost supus în cursul dimineţii unei proceduri invazive de radiofrecvenţă pentru a-şi trata pubaliga“, a precizat Federaţia spaniolă de fotbal (RFEF) într-un comunicat.

În luna septembrie, antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a acordat o declaraţie în care l-a acuzat pe selecţionerul Luis de la Fuente că “nu are grijă de jucători”, după ce Lamine Yamal s-a întors accidentat de la o acţiune a naţionalei spaniole, în timpul căreia a disputat două meciuri pentru “Furia Roja” cu un disconfort care a evoluat spre pubalgie.

“Această procedură a fost efectuată fără informarea prealabilă a personalului medical al echipei naţionale, care a luat cunoştinţă de detalii doar printr-un raport primit aseară la ora 22:40, care indica o recomandare medicală de odihnă de 7-10 zile“, precizează RFEF.

