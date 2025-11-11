"Nu mi se pare normal". Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei - Antena Sport

Luis de la Fuente, selecţionerul Spaniei, a oferit prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei. Starul Barcelonei nu va evolua în duelurile campioanei Europei din această lună, cu Georgia şi Turcia, din preliminariile World Cup 2026.

Luis de la Fuente a luat decizia de a-l exclude din lot pe Lamine Yamal după ce acesta a aflat că jucătorul echipei FC Barcelona a fost supus luni unei proceduri invazive de radiofrecvenţă pentru a-şi trata o pubalgie, fără să informeze staff-ul echipei naţionale.

Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei

Luis de la Fuente a dezvăluit că şi el a fost surprins să afle faptul că Lamine Yamal nu a informat staff-ul naţionalei despre intervenţia la care a fost supus.

“Mie nu prea mi se pare normal. Nu am mai experimentat o astfel de situaţie. Aceste proceduri se fac în afara echipei naţionale, asta se întâmplă şi trebuie să acceptăm acest lucru.

Am fost surprins ca toţi ceilalţi, nu ai nicio ştire şi nu cunoşti niciun detaliu, ţi se spune de problemele de sănătate şi după eşti surprins”, a declarat Luis de la Fuente, conform marca.com.