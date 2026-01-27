O altă tragedie la PAOK! Un fan a murit când a auzit de accidentul teribil din România - Antena Sport

Închide meniul
O altă tragedie la PAOK! Un fan a murit când a auzit de accidentul teribil din România

O altă tragedie la PAOK! Un fan a murit când a auzit de accidentul teribil din România

Daniel Işvanca Publicat: 27 ianuarie 2026, 23:20

PAOK / Colaj Antena Sport

Tragedia petrecută marți în județul Timiș lasă urme adânci în inimile grecilor. Șapte fani care făceau deplasarea în Franța pentru a vedea meciul cu Lyon și-au pierdut viața, în urma unui tragic accident rutier.

Veștile venite din România nu au fost primite deloc bine de una dintre cunoștințele celor care au pierit. Presa elenă anunță că un apropiat al uneia dintre victime a decedat, starea fiind vizibil afectată de aflarea veștii.

Un alt fan al lui PAOK a decedat! Clubul elen, zguduit din temelii

Clubul PAOK trece prin momente dificile, după ce șapte fani și-au pierdut viața într-un accident teribil petrecut pe teritoriul României. Oficialii echipei din Grecia și-a trimis deja oficialii în țară pentru a se ocupa de formalitățile de repatriere, plus alte chestiuni.

Răzvan Lucescu și jucătorii lui PAOK au fost prezenți și ei la Toumba Stadium, acolo unde au aprins lumânări și au depus coroane în memoria celor care au trecut în neființă.

Mai mult decât atât, tragedia a afectat și alte persoane din Grecia. Potrivit metrosport.gr, un suporter al echipei PAOK, în vârstă de 54 de ani, care se confrunta cu grave probleme cardiace și avea deja programată o intervenție chirurgicală, s-a prăbușit în momentul în care a fost informat despre tragicul incident din România.

Concret, unul dintre apropiații acestuia, care era originar din Larisa, a decedat în accidentul de marți, iar vestea a fost copleșitoare pentru acesta, care, după ce s-a prăbușit la pământ, nu a mai putut fi salvat.

Comentarii


