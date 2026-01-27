Gestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România - Antena Sport

Clubul PAOK este în doliu, după tragedia petrecută pe raza județului Timiș. Mai mulți suporteri greci și-au pierdut viața într-un accident devastator, în timp ce mergeau spre Franța, acolo unde aveau să își susțină favoriții la partida cu Lyon.
Incidentul a făcut rapid înconjurul internetului, iar formația din Superliga Greciei a luat mai multe măsuri în sprijinul persoanelor afectate de accidentul petrecut în România.
Răzvan Lucescu și jucătorii lui PAOK au aprins lumânări și au depus flori la Toumba Stadium
PAOK a primit o lovitură devastatoare marți, atunci când un microbuz ce transporta câțiva suporteri în Franța s-a izbit frontal de un autocamion, pe raza județului Timiș.
Șapte fani ai grecilor și-au pierdut viața, iar tragedia a marcat întreaga țară. Oficiali de la PAOK au luat avionul către România pentru a se ocupa de formalitățile necesare pentru cei care au pierit, în timp ce Toumba Stadium a devenit loc de pelerinaj.
Răzvan Lucescu și-a făcut apariția la stadionul lui PAOK, însoțit de o parte dintre jucători, dar și de alți suporteri care au venit pentru a aprinde o lumânare în memoria victimelor sau pentru a depune flori.
Vizibil afectat, tehnicianul român a înaintat încet prin mulțimea de oameni, care l-a aplaudat. Mai mulți suporteri ai lui PAOK au scandat și ei în afara arenei.
Γήπεδο Τούμπας
27.01.2026 🕊️#paokfc pic.twitter.com/tfWIS8GEjp
— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 27, 2026
😢 Ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του ΠΑΟΚ έσπευσαν έξω από την Τούμπα και άναψα κεράκια στην μνήμη των 7 φίλων της ομάδας που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία !#paokfc pic.twitter.com/P7ui7M5PgY
— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 27, 2026
- Nota primită de Adrian Șut, după cele 14 minute jucate în Al Ittihad Kalba – Al-Ain
- Coșmar pentru Marius Ștefănescu! Ce se întâmplă cu fotbalistul pus pe liber de Konyaspor
- Prima reacţie a clubului PAOK după ce 7 fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu au murit într-un accident în România!
- Nu toți eroii poartă mănuși: „Un fenomen!” A apărat cu mâinile goale și a adus trofeul echipei sale
- Nebunie totală în Qatar! Echipa lui Cosmin Contra s-a calificat dramatic, după 28 de penalty-uri executate