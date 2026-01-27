Gestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România - Antena Sport

Clubul PAOK este în doliu, după tragedia petrecută pe raza județului Timiș. Mai mulți suporteri greci și-au pierdut viața într-un accident devastator, în timp ce mergeau spre Franța, acolo unde aveau să își susțină favoriții la partida cu Lyon.

Incidentul a făcut rapid înconjurul internetului, iar formația din Superliga Greciei a luat mai multe măsuri în sprijinul persoanelor afectate de accidentul petrecut în România.

Răzvan Lucescu și jucătorii lui PAOK au aprins lumânări și au depus flori la Toumba Stadium

PAOK a primit o lovitură devastatoare marți, atunci când un microbuz ce transporta câțiva suporteri în Franța s-a izbit frontal de un autocamion, pe raza județului Timiș.

Șapte fani ai grecilor și-au pierdut viața, iar tragedia a marcat întreaga țară. Oficiali de la PAOK au luat avionul către România pentru a se ocupa de formalitățile necesare pentru cei care au pierit, în timp ce Toumba Stadium a devenit loc de pelerinaj.

Răzvan Lucescu și-a făcut apariția la stadionul lui PAOK, însoțit de o parte dintre jucători, dar și de alți suporteri care au venit pentru a aprinde o lumânare în memoria victimelor sau pentru a depune flori.