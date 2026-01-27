Gestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România - Antena Sport

Închide meniul
Gestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România

Fotbal extern
Gestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România

Daniel Işvanca Publicat: 27 ianuarie 2026, 21:40

Gestul făcut de Răzvan Lucescu şi PAOK după decesul fanilor greci în accidentul din România

Răzvan Lucescu / gazzetta.gr

Clubul PAOK este în doliu, după tragedia petrecută pe raza județului Timiș. Mai mulți suporteri greci și-au pierdut viața într-un accident devastator, în timp ce mergeau spre Franța, acolo unde aveau să își susțină favoriții la partida cu Lyon.

Incidentul a făcut rapid înconjurul internetului, iar formația din Superliga Greciei a luat mai multe măsuri în sprijinul persoanelor afectate de accidentul petrecut în România.

Răzvan Lucescu și jucătorii lui PAOK au aprins lumânări și au depus flori la Toumba Stadium

PAOK a primit o lovitură devastatoare marți, atunci când un microbuz ce transporta câțiva suporteri în Franța s-a izbit frontal de un autocamion, pe raza județului Timiș.

Șapte fani ai grecilor și-au pierdut viața, iar tragedia a marcat întreaga țară. Oficiali de la PAOK au luat avionul către România pentru a se ocupa de formalitățile necesare pentru cei care au pierit, în timp ce Toumba Stadium a devenit loc de pelerinaj.

Răzvan Lucescu și-a făcut apariția la stadionul lui PAOK, însoțit de o parte dintre jucători, dar și de alți suporteri care au venit pentru a aprinde o lumânare în memoria victimelor sau pentru a depune flori.

Vizibil afectat, tehnicianul român a înaintat încet prin mulțimea de oameni, care l-a aplaudat. Mai mulți suporteri ai lui PAOK au scandat și ei în afara arenei.

