O echipă de top din Europa, sfătuită să îl transfere pe Louis Munteanu: "Ar fi o prostie să nu facă o ofertă" - Antena Sport

Presa scoţiană a sfătuit-o pe Celtic să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani) în iarnă. Campioana Scoţiei a fost şi în trecut interesată de atacantul lui CFR Cluj, dar preţul li s-a părut prea mare scoţienilor.

Golgheter al Ligii 1 în sezonul trecut, Louis Munteanu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro. Totuşi, clubul din Gruia cere o sumă considerabil mai mare pentru atacant. CFR susţinea că a refuzat oferte de 10-12 milioane de euro pentru Louis Munteanu.

Presa scoţiană îi recomandă lui Celtic să îl transfere pe Louis Munteanu

De atacantul român s-au mai interesat, recent, Ajax şi Valencia. Munteanu spera să prindă un transfer în străinătate încă din vară, dar Rennes, Lille şi Nice, formaţiile din Franţa interesate de român, nu au fost dispuse să plătească suma cerută de ardeleni.

„Ar fi o prostie să nu facă Celtic o ofertă pentru Louis Munteanu după ce a fost dezvăluit noul său preț de vânzare.

Celtic a urmărit mai mulți atacanți în lunile de vară, inclusiv pe Louis Munteanu. Acum, o oportunitate perfectă a apărut. Atacantul de 23 de ani e disponibil pentru un preț mult mai mic față de cel din vară. E prea bun ca să refuzi, Celtic ar trebui să intre în cursă”, au scris scoţienii.