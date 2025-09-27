Ousmane Dembele, după ce a câştigat Balonul de Aur 2025: "Primul care m-a felicitat a fost Lionel Messi" - Antena Sport

Ousmane Demebele, câştigătorul Balonului de Aur 2025, a dezvăluit că Lionel Messi, fostul său coechipier de la Barcelona, a fost primul fotbalist care l-a felicitat, după ce a pus mâna pe mult râvnitul trofeu acordat de revista France Football.

Tot pentru France Football, starul lui PSG a oferit un interviu, acolo unde a vorbit despre perioada dificilă de la Barcelona, dar şi despre felicitările pe care le-a primit.

Ousmane Dembele, despre jucătorii care l-au felicitat după câştigarea Balonului de Aur: “Mulţi foşti jucători de la Barcelona”

Lionel Messi, fost coleg cu Ousmane Dembele la Barcelona şi câştigător a 8 Baloane de Aur, a fost primul jucător care l-a felicitat pe francez, după ce acesta a fost desemnat câştigătorul din acest an al trofeului oferit de France Football.

Argentinianul nu a fost singurul fost coleg de pe Camp Nou care l-a felicitat pe Dembele. Jucători importanţi precum Xavi sau Luis Suarez au transmis şi ei mesaje de felicitare vedetei de la PSG. De asemenea, Achraf Hakimi, jucător care a avut declaraţii tăioase vara aceasta legate de Balonul de Aur, şi-a felicitat şi el coechipierul de la PSG:

“Primul mesaj a fost de la Messi. Xavi, Luis Suarez şi mulţi alţi foşti jucători de la Barcelona m-au felicitat. Erau fericiţi. Nu am văzut videoul colegilor de la PSG, dar le-am citit mesajele. De la Achraf, de la antrenor (n.r. Luis Enrique), de la Luis Campos, de la toţi”, a declarat Ousmane Dembele, citat de marca.com.